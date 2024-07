WKÖ-Sommerbarometer: Exporteure nur vorsichtig positiv gestimmt

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) kritisiert auf Basis einer Exporteur-Auswertung ihres Sommer-Wirtschaftsbarometers einmal mehr "hohe Arbeitskosten, Bürokratie und Energiekosten". Die "Belastung" lasse eine geringe Dynamik bei Exportumsätzen erwarten. Doch der Investitionsausblick sei immerhin "vorsichtig positiv", und die Exporteure insgesamt "vorsichtig positiv" gestimmt. WKÖ-Chef Harald Mahrer fordert eine "spürbare Entlastung" angesichts "schwerster Rahmenbedingungen".

In den vergangenen zwölf Monaten war der Geschäftsgang der Exporteure "eher durchwachsen", so die Wirtschaftskammer (WKÖ) auf Basis der Einschätzung von 839 exportierenden Firmen. 44 Prozent der Befragten verzeichneten Umsatzrückgänge, während 28 Prozent einen Umsatzzuwachs meldeten. Für die kommenden zwölf Monate wiederum erwartet fast jedes zweite Exportunternehmen stabile Umsätze. Ein gutes Fünftel (22 Prozent) rechnet mit Zuwächsen, knapp drei von zehn (29 Prozent) erwarten Rückgänge.

Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit hat sich in den vergangenen zwölf Monaten laut den Angaben aus Sicht der Mehrheit (61,4 Prozent) verschlechtert. Nur ein sehr geringer Anteil (3,6 Prozent) sieht eine Verbesserung, knapp ein Drittel (29,9) eine konstante Entwicklung. So gut wie jedes der von einer Verschlechterung betroffene Unternehmen (97 Prozent) nennt die hohen Arbeitskosten in Österreich als einen ausschlaggebenden Grund dafür. Dahinter folgen laut Wirtschaftskammer Bürokratie und/oder regulatorischer Aufwand (74 Prozent) und die hiesigen Energiekosten (64 Prozent).

"Wir laufen Gefahr, dass wir uns aus dem Markt hinauspreisen, und das hätte katastrophale Folgen für Österreich", warnte Mahrer einmal mehr. "Als Exportland wird der große Teil unserer Wertschöpfung im Ausland verdient." Es müsse darauf reagiert werden, dass andere Weltregionen aufholen. "Wir müssen klug gegensteuern, bevor es zu spät ist. Das bürokratische Korsett muss gelockert werden. Insgesamt brauchen wir eine spürbare Entlastung", so der Kammerchef und ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsident.

