WKÖ-Streitner fordert größere Anstrengung bei EU-Bürokratieabbau

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihr Arbeitsprogramm 2027 präsentiert. Zwar seien weitere Vereinfachungen angekündigt worden, aber "aus unserer Sicht ist da noch mehr zu tun", um bei der Bürokratie "anhand der damals beschlossenen Green-Deal-Files, die jetzt zunehmend schlagend werden bei den Unternehmen, nachzubessern", sagte Jürgen Streitner, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Donnerstag in Wien.

Positiv sehe er beim Arbeitsprogramm die Rücknahme bei der Green-Claims-Richtlinie, so Streitner beim Pressegespräch. Gegen irreführende Umweltwerbung ("Greenwashing") gebe es bereits ein EU-Verbraucherschutzrecht. Die Richtlinie hätte zu einer Doppelregulierung geführt. Zudem begrüßte er die Fortführung des "Umwelt-Omnibusses". Das Gesetzespaket soll europäische Umwelt- und Nachhaltigkeitsvorschriften vereinfachen, um Bürokratie und Kosten für Unternehmen abzubauen. Hier seien einige positive Elemente, etwa in der Industrieemissionsrichtlinie, dabei. "Sie lösen aber das Grundproblem nicht", sagte er weiter. Bei vielen anderen Punkten des Pakets würde viel, zum Teil unnötige Bürokratie aufgebaut. "Die eigentliche Bürokratiewelle rollt gerade erst an."

WKÖ fordert Überprüfung vieler Green-Deal-Files

Die WKÖ fordert die Überprüfung vieler Green-Deal-Files. Dabei nannte Streitner beispielsweise die Ökodesign-Verordnung mit dem digitalen EU-Produktpass, die Entwaldungsverordnung und die Energie-Effizienz-Richtlinie. Es sollen aus seiner Sicht Pflichten reduziert werden. Man müsse die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit überprüfen, sagte er. Zudem sollten Regeln vereinfacht werden. Aus unterschiedlichen Rechtsakten des Green Deals müssen die Unternehmen Daten zur Verfügung stellen - teilweise gleiche Daten, die man für unterschiedliche Datenanforderungen brauche. Er pochte auf "Data Once Only", womit Doppelmeldungen vermieden werden.

Streitner forderte längere Übergangsfristen für die Unternehmen, "um am Ende die Betriebe nicht mit überbordender Bürokratie stehen zu lassen". Gibt es einen delegierten EU-Rechtsakt, mit dem bestehende EU-Gesetze von der EU-Kommission in nicht wesentlichen Punkten ergänzt oder geändert werden, müssen die Unternehmen innerhalb von 18 Monaten das umgesetzt haben, so Streitner. Er plädierte für eine Ausweitung der Frist auf 36 Monate, da Betriebe etwa nur für die Etablierung von IT-Systemen ein bis zwei Jahre brauchen würden.

rst/tsk

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