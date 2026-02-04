WKÖ-Verbände Hotellerie und Gastronomie setzen KV-Verhandlungen aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Info ad KV (3. Absatz), Anpassungen Aussagen Gewerkschaft (Absätze am Meldungsende) ---------------------------------------------------------------------

Die Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer (WKÖ) setzen die Kollektivvertragsverhandlungen aus, die eigentlich am morgigen Donnerstag hätten starten sollen. Als Grund dafür nennen sie scharfe Angriffe des Gewerkschafters Roman Hebenstreit im Vorfeld. Der Chef der zuständigen Gewerkschaft vida müsse zu einer "sachlichen Verhandlungskultur zurückkehren", seine "Entgleisungen korrigieren und sich dafür entschuldigen", hieß es aus der WKÖ zur APA.

Zudem wenden sich die Obleute der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie, Georg Imlauer und Alois Rainer, via offenen Brief an vida-Vorsitzenden Hebenstreit. Darin kritisieren sie, dass der Gewerkschafter regelmäßig vor KV-Verhandlungen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber pauschal angreife. Zuletzt sei aber "eine rote Linie überschritten" worden, es sei versucht worden den ganzen Wirtschaftszweig zu "kriminalisieren und diskreditieren". Es gehe nicht um unerwünschte Kritik sondern darum, dass "pauschale Unterstellungen Vertrauen zerstören" und damit die "Basis der Sozialpartnerschaft".

Laut vida-Angaben arbeiten rund 200.000 Menschen im Regime des Hotellerie-/Gastro-Kollektivvertrags. Saisonbedingt gibt es Schwankungen. In Tourismusbundesländern gibt es einzelne eigene KV-Regelungen.

"Grundlage für seriöse Verhandlungen fehlt" mit vida-Chef

"Solange von Ihrer Seite keine Bereitschaft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit erkennbar ist, fehlt die Grundlage für seriöse Verhandlungen", schreiben Imlauer und Rainer an Hebenstreit. Zum kürzlich bekanntgewordenen Nächtigungsrekord hatte dieser etwa in einer OTS am Montag geschrieben: "Was uns hier als Erfolg verkauft wird, ist in Wahrheit ein System, das von massiven Fehlentwicklungen, moralischer Schieflage und fiskalischer Malversation geprägt ist. Hinter den Jubelmeldungen verbirgt sich eine Branche, die Rekordgewinne privatisiert, aber ihre Risiken zu 100 Prozent sozialisiert."

Hebenstreit fordert "unternehmerische Verantwortung"

Über von der COFAG abgewickelte Coronahilfen hätten "Milliardenförderungen ohne Gegenleistung" bedeutet. Und: "Während Beschäftigte im Tourismus jeden Euro zweimal umdrehen müssen, gilt für Konzerne offenbar das Wall Street-Gordon-Gekko-Prinzip: Gier ist gut - vor allem, wenn der Staat sie finanziert. Das nenne ich eine fette Rendite auf Kosten der Steuerzahler", so Hebenstreit. Dazu griff er die Branche auch wegen eines kürzlich aufgeflogenen Sozialbetrugs mit manipulierter Software von manchen Betrieben gesamtheitlich an, verwendete hier auch den Begriff "organisierte Kriminalität" wegen einer Zusammenarbeit von ITlern und Gastronomen.

Die Gewerkschaft vida forderte in der Aussendung über die sich die Arbeitgeber massiv stören "ein Ende der 'staatlichen Krücken' für eine unbelehrbare Branche". "Wir brauchen ein 'Experience Rating' in der Arbeitslosenversicherung für Firmen mit hoher Fluktuation und eine gnadenlose Bekämpfung der Steuerkriminalität", so Hebenstreit, der immer wieder auch das "Zwischenparken" von vorübergehend arbeitslosen saisonal Tätigen beim AMS kritisiert. "Nur wenn die Branche endlich unternehmerische Verantwortung lernt, verdient sie auch den Namen 'Rückgrat der Wirtschaft'", so der vida-Chef.

phs/rst

ISIN WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.vida.at