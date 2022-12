WM 2022: Argentinien nur mit zwei Offensivspielern gegen unveränderte Kroaten

LUSAIL (dpa-AFX) - Argentinien geht das WM-Halbfinale gegen Kroatien mit überraschend wenigen Offensivspielern an. Als nominelle Angreifer starten am Dienstagabend (20.00 Uhr/ARD und MagentaTV) lediglich Superstar Lionel Messi und Julián Álvarez ins Spiel. Der wieder genesene Flügelstürmer Ángel Di María sitzt dagegen zunächst auf der Bank. Stattdessen bietet Trainer Lionel Scaloni im Mittelfeld gleich vier zweikampfstarke Spieler auf: Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes und Enzo Fernández stehen allesamt in der Startelf.

Die Kroaten laufen mit der gleichen Anfangsformation wie beim überraschenden Viertelfinal-Erfolg gegen Brasilien auf. Angeführt wird das Team von Kapitän Luka Modric, im Tor steht erneut der gegen die Seleçao überragende Dominik Livakovic. Zudem sind drei Bundesliga-Profis in der Startelf: Josko Gvardiol von RB Leipzig, Borna Sosa vom VfB Stuttgart sowie im Sturmzentrum Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim./ban/DP/jha