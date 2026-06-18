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18.06.2026 17:38:39
WM 2026: Brasiliens Altstar Neymar fällt auch gegen Haiti aus
PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Der angeschlagene Altstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Die Seleçao kam zum Auftakt nicht über ein 1:1 gegen Marokko hinaus, gegen Außenseiter Haiti ist sie am Samstag (2.30 Uhr/ARD und MagentaTV) aber klar favorisiert.
Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten. Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren - phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der frühere Weltklasse-Stürmer befinde sich in der "letzten Phase seiner Genesung", teilten die Brasilianer mit. Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko hatte Neymar zumindest an der Seitenlinie mitgefiebert./lot/DP/men
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