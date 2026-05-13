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13.05.2026 06:31:29
WM Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
WM Technology A ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WM Technology A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
WM Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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