WM Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WM Technology A äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WM Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 38,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 42,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at