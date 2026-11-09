WM Technolog a Aktie
WKN DE: A3CR8W / ISIN: US92971A1097
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09.11.2026 23:54:23
WM Technology Posts Q3 Loss
(RTTNews) - WM Technology, Inc. (MAPS), operator of the Weedmaps online cannabis marketplace, on Monday reported a swing to a loss in the third quarter, hurt largely by lower revenues, as customer payment difficulties and reduced client spending weighed on results.
For the third quarter, net loss attributable to WM Technology was $4.2 million, or $0.04 per share, compared with net income of $2.5 million, or $0.02 per share, a year earlier.
Revenue declined to $38.5 million from $42.2 million. Average monthly paying clients decreased to 4,899 from 5,221, while average monthly revenue per paying client slipped to $2,618 from $2,693.
For the fourth quarter, WM Technology expects revenue to decline by a low-single-digit percentage compared with the third quarter.
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