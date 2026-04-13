DRAFT Aktie
WKN DE: A2P353 / ISIN: JP3639350002
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13.04.2026 23:11:00
WNBA No. 1 draft pick Azzi Fudd will make $500,000 as a rookie — more than a 500% raise over last year’s pick
The WNBA’s latest labor agreement paved the way for the league’s wealthiest rookie class everWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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