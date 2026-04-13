SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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13.04.2026 14:35:21
WNBA's labor deal is a structural shift for women's sports
America's top women's basketball league just agreed to a new CBA. It will have a significant impact on women's sport.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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