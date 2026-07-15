15.07.2026 09:06:38

Wo Flüsse zu Rinnsalen werden: Neues System Niwis informiert

BERLIN (dpa-AFX) - Eine offizielle Internetseite zeigt erstmals bundesweit, wo in Flüssen oder im Boden das Wasser knapp wird und womöglich gespart werden muss. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) stellte das sogenannte Niedrigwasserinformationssystem Niwis in Berlin vor.

"Der Klimawandel setzt unsere Wasserressourcen immer stärker unter Druck", sagte Schneider. Niedrige Pegelstände in Flüssen und im Grundwasser und trockene Böden seien keine Ausnahme mehr. "Deshalb müssen wir Wasserknappheit früher erkennen und besser vorsorgen", betonte der Minister.

Das neue Infosystem soll Behörden, aber auch Unternehmen und Bürgern online zur Verfügung stehen, erstmals bundesweit mit vergleichbaren Daten zu Wasserständen, Abflüssen, Grundwasser, Bodenfeuchte und Niederschlägen. Auf der Grundlage könnten Kommunen nötigenfalls Sparmaßnahmen verhängen. Der Präsident der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Dirk Schwardmann, sprach von einem Beratungstool.

Wassermangel lähmt Schifffahrt

Die Umweltbürgermeisterin von Würzburg, Sandra Vorlová, berichtete, in Unterfranken seien Dürre- und Hitzeperioden durch den Klimawandel noch extremer geworden. "Als Stadtverwaltung müssen wir unser Handeln also daran anpassen", sagte sie. Zuletzt hatten mehrere Städte und Landkreise die Wasserentnahme beschränkt, darunter Dresden, Leipzig, Stuttgart und München.

Niedrigwasser entwickelt sich oft über längere Zeit und hält dann Wochen oder Monate an. Ist zu wenig Wasser in Flüssen, behindert dies die Schifffahrt. Bisweilen fehlt Kühlwasser für Industrieanlagen, die Landwirtschaft hat Ernteausfälle. Regional kann auch die Trinkwasserversorgung unter Druck geraten, wie das Ministerium weiter erläuterte./vsr/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. In Asien verbuchen die Börsen mehrheitlich Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen