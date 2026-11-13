PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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13.11.2026 19:00:00
Wo große Windräder keinen Platz haben, soll diese Mini-Windturbine helfen
Ein Start-up will die Windkraft in bebaute Gebiete bringen und baut kleine Anlagen mit vertikaler Achse. Eine der ersten dreht sich in ÖsterreichWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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