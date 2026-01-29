UBS Aktie

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

29.01.2026 15:59:40

Wo Pensionskassen und Unternehmen nach dem Wegfall der CS der Schuh drückt

Nach dem Ausscheiden der Credit Suisse befürchteten viele, dass sich für die Schweizer Wirtschaft Bankdienstleistungen generell verteuern würden. Nun zeigt eine Studie: Es gibt punktuelle Defizite: bei grösseren Firmenkrediten, Konsortialfinanzierungen und vereinzelt im Emissionsgeschäft. Für die Pensionskassen hat sich die Auswahl an Depotbanken für die weltweite Verwahrung von Wertschriften verringert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
