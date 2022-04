WOCHENAUSBLICK: Berichtssaison kommt auf Touren - Geschäftsprognosen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - In dieser Woche rücken abermals die konjunkturellen Risiken durch die hohe Inflation und den Krieg in der Ukraine in den Fokus. So nimmt die Berichtssaison der Unternehmen weiter Fahrt auf, allein elf Dax (DAX 40)-Konzerne präsentieren Resultate. Dabei werden die Anleger angesichts des unsicheren Wirtschaftsumfeldes vor allem auf die Prognosen der Unternehmen achten.

Wie Unternehmen allgemein auf die Risiken schauen, dürfte im Ifo-Geschäftsklima deutlich werden, das am Montag veröffentlicht wird. Es sei offensichtlich, dass sich der Ukraine-Krieg, der Lockdown in China und der Inflationsschock darin niederschlagen werden, schreibt Krauss. "Die Frage ist nur, wie groß der Rückgang sein wird." Mit schlimmen Überraschungen sei aber eher nicht zu rechnen.

Mit dem Bruttoinlandsprodukt in Deutschland für das erste Quartal steht am Freitag ein weiterer Einblick in die konjunkturelle Entwicklung bevor. Experten der Commerzbank haben zwar noch eine hauchdünne Steigerung um 0,75 Prozent auf dem Zettel. "Doch für das zweite und dritte Quartal gehen wir von einer Stagnation in Deutschland aus."

Keine guten Nachrichten sind zudem von der Inflation in der Eurozone zu erwarten, die ebenfalls am Freitag beziffert wird. Sie könnte die Diskussion um die Zinswende befeuern, in der Mitglieder der Europäischen Zentralbank zuletzt öffentlich mehr Tempo forderten. Im Gespräch war eine erste Zinserhöhung bereits im Juli. Und: "Die hohen Inflationsraten im Euroraum unterstützen die Sichtweise der geldpolitischen Falken", schreiben die Experten der Commerzbank. Als Falken werden Notenbankvertreter bezeichnet, die sich tendenziell für eine straffere Geldpolitik mit höheren Zinsen einsetzen.

Unter diesen Bedingungen müssen Unternehmen in dieser Woche ihren Investoren erklären, wie es weitergeht. Im Dax öffnet am Montag die Deutsche Börse ihre Bücher. Ihre Aktien gehören im deutschen Leitindex zu den wenigen Gewinnern 2022, und der Konzern dürfte Experten zufolge ein rosiges Jahr vor sich haben. Auch, weil er qua Geschäftsmodell von den starken Schwankungen an den Finanzmärkten profitiert.

Während am Dienstag vor allem US-Riesen wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft im Blick stehen, drängen sich am Mittwoch die Dax-Konzerne. Neben vier weiteren wird auch die Deutsche Bank ihr Zahlenwerk präsentieren. Die starken Erträge der US-Banken im Aktienhandel ließen zwar positive Rückschlüsse auf die europäischen Institute zu, kommentiert Analyst Eoin Mullany von der Privatbank Berenberg. Wegen geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Märkte könnte aber die Ausstattung mit Kernkapital ein Problem werden.

Am Donnerstag geht es dann unter anderem mit den Dax-Sorgenkindern HelloFresh und Delivery Hero weiter. Mit Kursverlusten von 44 und 66 Prozent sind sie die großen Dax-Verlierer 2022. Immerhin: Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) hat der Branche mit ihrer optimistischeren Prognose jüngst etwas Hoffnung gemacht./jcf/bek/mis/he/jha/

--- Von Jan Christoph Freybott, dpa-AFX ---