17.08.2026 08:45:00

Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren

Die Börsen starten nahe ihrer Rekordstände in eine neue Woche – doch das Umfeld wird zunehmend widersprüchlich. Der S&P 500 erreichte in der vergangenen Woche seinen 27. Rekordschluss des Jahres, während Nasdaq und S&P 500 ihre dritte positive Woche in Folge verbuchten. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Warnsignale aus der US-Wirtschaft: Nach dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht fielen zuletzt auch die US-Einzelhandelsumsätze deutlich, während CPI und PPI zumindest keinen neuen Inflationsschock lieferten. Damit wächst die Hoffnung, dass die Fed im September auf eine weitere Zinserhöhung verzichten könnte – gleichzeitig stellt sich aber immer stärker die Frage, ob aus der gewünschten Abkühlung der Wirtschaft eine echte Wachstumsschwäche wird. Für DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq könnte diese Woche deshalb zur nächsten wichtigen Richtungsentscheidung werden.

Besonders spannend wird der Mittwoch: Dann veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. und 29. Juli. Anleger dürften genau darauf achten, wie groß die Meinungsunterschiede innerhalb der Fed tatsächlich sind und wie die Notenbank das Spannungsfeld aus weiterhin erhöhter Inflation und einem zunehmend schwächeren Arbeitsmarkt bewertet. Dazu kommen im Wochenverlauf Daten zum US-Immobilienmarkt und zur Industrieproduktion sowie am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index. Am Freitag liefern die vorläufigen US-Einkaufsmanagerindizes für August einen besonders aktuellen Blick auf die Konjunkturdynamik. Auch international stehen neue Wirtschaftsdaten aus Europa und China im Fokus.

Nach der zuletzt stark von KI und Halbleitern geprägten Berichtssaison rückt außerdem der amerikanische Verbraucher ins Zentrum. Am Dienstag berichtet Home Depot, am Mittwoch folgen Target, Lowe's, TJX und Analog Devices. Am Donnerstag wird es mit Walmart, Alibaba und Deere noch einmal besonders spannend. Walmart könnte nach dem jüngsten Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze zu einem der wichtigsten Stimmungstests der Woche werden: Wie stark spüren die Verbraucher Inflation, höhere Energiepreise und die Abkühlung am Arbeitsmarkt tatsächlich?

Zusätzliche Brisanz liefert erneut der Ölmarkt. Brent und WTI legten in der vergangenen Woche mehr als 5 Prozent zu, nachdem Angriffe auf Tanker und die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran neue Sorgen um die Straße von Hormus ausgelöst hatten. Auch zum Wochenstart ziehen die Preise wieder an. Sollte Öl weiter steigen, könnte genau das die zuletzt nachlassenden Inflationssorgen wieder zurückbringen und die Fed-Debatte erneut verschärfen.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein und analysieren, ob die Rekordjagd bei DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq weitergehen kann – oder ob die Kombination aus hohen Bewertungen, schwächerer Konjunktur und steigenden Ölpreisen eine neue Korrektur auslösen könnte. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen wichtige Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

    Melden Sie sich jetzt für dieses spannende Webinar kostenfrei an!

    Termin: Montag, 17.08.2026 10:30 Uhr


    👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

    👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

    👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

    👉 Aktuelle Marktanalysen

    👉 Kostenlose Demo


    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

    Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
    Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
    Jetzt informieren!
    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Weitere Artikel dieses Kolumnisten

    16.08.26 VWAP: So erkennst du den Markt-Bias
    15.08.26 Trading Kompass: 12 Prinzipien, die erfolgreiche Trader wirklich brauchen
    15.08.26 Aktienanalysen der Woche: Porsche, Palantir & SanDisk
    14.08.26 Porsche nach dem Absturz: Ist jetzt die große Einstiegschance da?
    13.08.26 Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
    13.08.26 DAX am Allzeithoch: 3 Trades, 63 Punkte Gewinn – LIVE!
    12.08.26 Aktien finden, BEVOR die große Bewegung startet!
    12.08.26 Gold: Bullischer Ausbruch bestätigt – 4.450 bis 4.500 USD als entscheidende Zielzone
    12.08.26 DAX in den ersten 30 Minuten traden – so geht’s LIVE
    11.08.26 Nasdaq stürzt ab – und plötzlich dreht der Markt um!

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
    16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
    15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX mit überschaubarem Minus -- DAX bleibt trotz leichten Verlusten in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
    Der ATX zeigt sich im Montagshandel etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt ist wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen