Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest

Die Börsen starten nahe ihrer Rekordstände in eine neue Woche – doch das Umfeld wird zunehmend widersprüchlich. Der S&P 500 erreichte in der vergangenen Woche seinen 27. Rekordschluss des Jahres, während Nasdaq und S&P 500 ihre dritte positive Woche in Folge verbuchten. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Warnsignale aus der US-Wirtschaft: Nach dem überraschend schwachen Arbeitsmarktbericht fielen zuletzt auch die US-Einzelhandelsumsätze deutlich, während CPI und PPI zumindest keinen neuen Inflationsschock lieferten. Damit wächst die Hoffnung, dass die Fed im September auf eine weitere Zinserhöhung verzichten könnte – gleichzeitig stellt sich aber immer stärker die Frage, ob aus der gewünschten Abkühlung der Wirtschaft eine echte Wachstumsschwäche wird. Für DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq könnte diese Woche deshalb zur nächsten wichtigen Richtungsentscheidung werden.

Besonders spannend wird der Mittwoch: Dann veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung vom 28. und 29. Juli. Anleger dürften genau darauf achten, wie groß die Meinungsunterschiede innerhalb der Fed tatsächlich sind und wie die Notenbank das Spannungsfeld aus weiterhin erhöhter Inflation und einem zunehmend schwächeren Arbeitsmarkt bewertet. Dazu kommen im Wochenverlauf Daten zum US-Immobilienmarkt und zur Industrieproduktion sowie am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index. Am Freitag liefern die vorläufigen US-Einkaufsmanagerindizes für August einen besonders aktuellen Blick auf die Konjunkturdynamik. Auch international stehen neue Wirtschaftsdaten aus Europa und China im Fokus.

Nach der zuletzt stark von KI und Halbleitern geprägten Berichtssaison rückt außerdem der amerikanische Verbraucher ins Zentrum. Am Dienstag berichtet Home Depot, am Mittwoch folgen Target, Lowe's, TJX und Analog Devices. Am Donnerstag wird es mit Walmart, Alibaba und Deere noch einmal besonders spannend. Walmart könnte nach dem jüngsten Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze zu einem der wichtigsten Stimmungstests der Woche werden: Wie stark spüren die Verbraucher Inflation, höhere Energiepreise und die Abkühlung am Arbeitsmarkt tatsächlich?

Zusätzliche Brisanz liefert erneut der Ölmarkt. Brent und WTI legten in der vergangenen Woche mehr als 5 Prozent zu, nachdem Angriffe auf Tanker und die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran neue Sorgen um die Straße von Hormus ausgelöst hatten. Auch zum Wochenstart ziehen die Preise wieder an. Sollte Öl weiter steigen, könnte genau das die zuletzt nachlassenden Inflationssorgen wieder zurückbringen und die Fed-Debatte erneut verschärfen.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein und analysieren, ob die Rekordjagd bei DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq weitergehen kann – oder ob die Kombination aus hohen Bewertungen, schwächerer Konjunktur und steigenden Ölpreisen eine neue Korrektur auslösen könnte. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen wichtige Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 17.08.2026 10:30 Uhr





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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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