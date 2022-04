WOCHENAUSBLICK: Vor Ostern bleibt es für den Dax unruhig

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der verkürzten Handelswoche vor dem Osterfest könnte es am Aktienmarkt ungemütlich bleiben. Knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 14 000 Punkten habe der Dax (DAX 40) zuletzt zwar Halt gefunden, hieß es bei den Charttechnik-Experten von Index Radar. Gleichzeitig bleibe das Potenzial nach oben aber beschränkt. Über die Marke von 14 600 Punkten dürfte der deutsche Leitindex in den nächsten Tagen schwer hinauskommen, so ihre Prognose.

Die Gemengelage bleibt kompliziert. Der Krieg in der Ukraine schürt die Rezessionsangst. Zugleich ist die Inflation hoch, weshalb die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag unter Druck stehen dürfte. "Im zweiten Quartal werden die realwirtschaftlichen Kriegsfolgen an der Börse ankommen", heißt es in der aktuellen Ausgabe der Fuchs-Börsenbriefe. Parallel dazu beschleunige sich das Gegensteuern der Notenbanken gegen die galoppierende Inflation.

Das Umfeld für Aktien werde darum zunehmend unbequem. Aufgrund des Krieges und wegen der scharfen Corona-Politik Chinas werde sich das konjunkturelle Umfeld abkühlen. Die Preissteigerungen nähmen hingegen zu und trieben die Notenbanken vor sich her, schreiben die Fuchs-Autoren weiter.

Angesichts einer künftig wohl härteren Geldpolitik nicht nur in den USA, sondern auch in der Eurozone werden die Zeiten für Aktien-Investments schwieriger. Weil andere Anlageklassen bei Aussicht auf steigende Kapitalmarktzinsen attraktiver werden, droht dem Aktienmarkt Liquiditätsentzug. Laut Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets dürfte dieser schneller und stärker vonstatten gehen als bislang erwartet. Auf der anderen Seite bestehe die Hoffnung, dass die in der neuen Woche mit den Banken startende Berichtssaison in den USA dem Markt die notwendigen positiven Impulse und damit einen Gegenpol zur Zinsangst liefern könne.

Unter den US-Großbanken gewährt wie üblich JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) am Mittwoch als erste Einblick in die Bücher, gefolgt von Wells Fargo (Wells FargoCo), Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup am Donnerstag.

Auf neue Daten zur Teuerung, vor allem aus den Vereinigten Staaten, warten die Anleger am Dienstag. Sie dürften für die Aktienmärkte zu einer weiteren Herausforderung werden, schreibt die Landesbank Helaba in ihrem Ausblick auf die Woche. "Nach den einschlägigen Horror-Zahlen aus Europa wird es niemanden überraschen, wenn auch in den USA der März-Wert des Verbraucherpreisindex einen starken Anstieg aufweist."

Am Karfreitag wird am europäischen und US-Aktienmarkt nicht gehandelt. Lediglich einige US-Konjunkturdaten stehen auf der Tagesordnung./ajx/ck/stk/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---