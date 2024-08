WOCHENEND-ÜBERBLICK/24. und 25. August 2024

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Siemens Healthineers bietet für Nuklearmedizintochter von Novartis

Siemens Healthineers hat für die Sparte Advanced Accelerator Applications von Novartis ein bindendes Angebot unterbreitet. Ein Kauf würde die Reichweite von Siemens Healthineers PETNET Solutions in Europa erweitern, teilte das Unternehmen mit. Siemens Healthineers geht davon aus, dass die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen wird. Wie die "Financial Times" berichtet, soll sich der Kaufpreis auf über 200 Millionen Euro belaufen.

EZB/Lane: Rückkehr auf Inflationsziel "noch nicht sicher"

Die Rückkehr auf das Inflationsziel von 2 Prozent der EZB ist "noch nicht sicher". Das erklärte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in seiner Rede im Rahmen des Zentralbankerforums in Jackson Hole am Wochenende. Die Geldpolitik müsse solange wie nötig restriktiv bleiben, um den Desinflations-Prozess hin auf das angestrebte Inflationsziel zeitnah zu unterstützen.

In Sachsen und Thüringen bleibt AfD vorne - Zeitung

Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen liegt die AfD in einer neuen Umfrage in beiden Ländern in Führung. Regierungsmehrheiten ohne Beteiligungen des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) oder der AfD sind nach den Ergebnissen, die das Meinungsforschungsinstitut Insa für die "Bild am Sonntag" (BamS) erhoben hat, demnach nicht möglich.

SPD will Frage von Messerverboten nach Angriff in Solingen neu stellen

Nach dem Messerangriff in Solingen mit drei Toten und acht Verletzten muss aus Sicht der SPD die Frage von Messerverboten neu debattiert werden. Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der "Rheinischen Post": "Für mich ist klar, dass unsere Sicherheitsdienste mehr Befugnisse haben müssen, um solche Täter frühzeitig zu entdecken, insbesondere im digitalen Raum. Ebenso müssen wir endlich bei den Messerverboten vorankommen."

Sonntagstrend: Nur die Union kann sich verbessern

Aktuell kann in der Wählergunst nur die Union zulegen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, gewinnen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu, führen die Umfrage damit mit 31 Prozent an.

Israel greift Ziele im Libanon in Präventivschlag an

Das israelische Militär hat am Sonntagmorgen mit etwa 100 Kampfflugzeugen in einem Präventivschlag Dutzende von Zielen im Libanon angegriffen. Israel erklärte, man habe zugeschlagen, da die Milizorganisation Hisbollah sich für einen größeren Angriff vorbereitet habe.

Wagenknecht schließt Zusammenarbeit mit Björn Höcke aus

Sahra Wagenknecht, Gründerin der nach ihr benannten Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), wirbt für einen differenzierteren Umgang mit der AfD, schließt aber eine Zusammenarbeit mit dem Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke aus. "Zusammenarbeit heißt: Ich setze mich mit Herrn Höcke hin, wir trinken Kaffee, machen Small Talk und vereinbaren etwas. Das wird es nicht geben", sagte sie im Interview mit "Zeit Online".

SPD will Kampf gegen islamistischen Terrorismus verstärken

SPD-Chefin Saskia Esken fordert nach dem Solinger Attentat und der Festnahme des mutmaßlichen Täters eine konsequente Abschiebung von Straftätern. Esken sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Was jetzt erfolgen muss, ist die konsequente Abschiebung von Straftätern und islamistischen Gefährdern auch nach Syrien und Afghanistan."

