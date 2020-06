WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/06. und 07. Juni 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lufthansa führt Rückholgarantie für Touristen ein

Als Reaktion auf die Angst der Touristen, nicht mehr aus einem Urlaubsland zurück zu kommen, wenn dort Corona ausbricht, bietet die Fluglinie künftig eine Rückholgarantie. "Wir führen eine Home-Coming-Garantie ein", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Wer zurück will nach Deutschland, den bringen wir zurück; sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder ob im Gastland das Virus ausbricht - für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben."

Volkswagen-Chef will Sparkurs verschärfen - Magazin

Volkswagen-Chef Herbert Diess verschärft den Sparkurs des Konzerns in der Coronakrise massiv. "Wir müssen die F+E-Ausgaben, Investitionen und Fixkosten gegenüber bisherigem Planungsstand deutlich kappen", zitiert das Magazin Automobilwoche Diess aus einer Rede vor Topmanagern des Konzerns am Donnerstagvormittag dieser Woche. Die Nettoliquidität des Weltmarktführers werde "mindestens noch bis Juli wegen schwacher Nachfrage weiter abnehmen", betonte Diess demnach.

Just Eat Takeaway und Delivery Hero an Grubhub interessiert - Bericht

Um den US-Essenslieferdienst Grubhub könnte ein Bieterwettstreit entbrennen. Sowohl die niederländische Just Eat Takeaway als auch die Berliner Delivery Hero AG hätten Interessen an dem US-Unternehmen bekundet, auf den der US-Rivale Uber Technologies bereits ein Auge geworfen hat, berichtet der US-Fernsehsender CNBC unter Berufung auf informierte Personen. Just Eat Takeaway habe Bank of Amerika als Berater mandatiert.

Uniper-Chef kritisiert US-Sanktionsdrohung gegen Nord Stream 2

Uniper-Chef Andreas Schierenbeck übt Kritik an der US-Regierung und dem US-Senat für ihr Vorhaben, Sanktionen gegen an der Ostseepipeline Nord Stream 2 beteiligte Unternehmen zu verhängen. "Wir halten mögliche Sanktionen gegen Nord Stream 2 für falsch. Europäische Energiefragen sollten in Europa geklärt werden. Wir sind Finanzinvestor bei dem Projekt", sagte Schierenbeck dem Magazin Business Insider.

Astrazeneca lotet Fusion mit Gilead Sciences aus - Agentur

In der Pharmabranche könnte eine Großfusion anstehen. Der britische Pharmakonzern Astrazeneca lote einen Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Gilead Sciences aus, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Es wäre die größte Fusion in dem Sektor aller Zeiten.

Facebook will Umgang mit umstrittenen Beiträgen von Politikern nun doch prüfen

Nach anhaltender Kritik am Umgang von Facebook mit kontroversen Beiträgen von US-Präsident Donald Trump hat Konzernchef Mark Zuckerberg eine Überprüfung der Richtlinien in dem Online-Netzwerk angekündigt. In einem Brief an die Angestellten schrieb Zuckerberg am Freitag, Facebook werde die Richtlinien im Zusammenhang mit staatlichen Gewaltandrohungen überprüfen. Zuvor hatten Facebook-Mitarbeiter gegen den Umgang des Online-Dienstes mit Trumps Botschaften protestiert, einige hatten gekündigt.

Reddit-Gründer gibt Vorstandsposten auf und fordert schwarzen Nachfolger

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA hat der Ko-Grüner des Web-Dienstes Reddit, Alexis Ohanian, seinen Rückzug aus dem Vorstand des Unternehmens verkündet und eine Neubesetzung des Postens mit einer schwarzen Person gefordert. "Es ist längst überfällig, das Richtige zu tun", sagte Ohanian, der mit Tennis-Star Serena Williams verheiratet ist, am Freitag in einem im Internet veröffentlichten Video.

