WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/07. und 08. Januar 2023

Optiker Fielmann will 2023 weiter expandieren - Magazin

Der Optiker-Marktführer Fielmann will 2023 weiter expandieren. "Wir rollen den Onlineverkauf von Brillen in immer mehr Ländern aus", sagte Vorstandschef Marc Fielmann im Gespräch mit dem Magazin Focus. Zudem gebe es allein in Europa noch etliche Länder, in denen der Konzern noch gar nicht vertreten sei oder wo man den Marktanteil noch steigern könnte. Fürs Gesamtjahr erwartet Fielmann einen Außenumsatz von rund 2 Milliarden Euro, was einer leichten Steigerung zu 2021 entspräche.

Bundesnetzagentur will Bußgelder gegen die Post verhängen dürfen

Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller will in Zukunft Bußgelder gegen die Deutsche Post verhängen dürfen und hat gefordert, dass nur noch Premium-Briefe mit höherem Porto innerhalb eines Tages zugestellt werden müssen. "Die Bundesregierung plant eine Novelle des Postgesetzes. Ich werbe dafür, dass die dann auch der Bundesnetzagentur als Aufsichtsbehörde mehr Handlungsspielräume einräumt", sagte Müller der Bild am Sonntag.

Milliardär Jack Ma gibt Kontrolle an Ant Group auf

Der Milliardär Jack Ma gibt die Kontrolle über den chinesischen Fintech-Riesen Ant Group ab. Der Schritt sei Teil eines größeren Plans zur "Optimierung der Unternehmensführung", teilte die Gesellschaft mit. Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund des strikten Durchgreifens der chinesischen Aufsichtsbehörden, die vor zwei Jahren den geplanten Börsengang des Fintech-Konzerns verhindert hatten und den Technologie-Sektor seitdem an die Kandare legen. Als Gründer hielt Ma über 50 Prozent der Stimmrechte an Ant, obwohl er weder eine leitende Funktion noch einen Sitz im Board des Unternehmens innehatte.

