WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/13. und 14. Monat August

Sparkassen an EnBW-Stromnetz interessiert - Zeitung

Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben Interesse an einer Beteiligung am regionalen Stromnetz des Energieunternehmens EnBW. Nach Informationen der Börsen-Zeitung gehören die Institute unter Führung der Stuttgarter SV Sparkassenversicherung mit zum Bieterkreis für die Transnet BW, die das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg betreibt und Tochter der Energie Baden-Württemberg ist. Auch der Münchner Versicherer Allianz sowie die weltgrößte Fondsgesellschaft Blackrock aus den USA sollen Interesse bekundet haben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise. EnBW habe auf Anfrage keine Stellung beziehen wollen.

Ölgigant Saudi Aramco meldet Rekordergebnis

Angesichts der Preisexplosion auf den Weltmärkten hat der saudiarabische Ölriese Aramco erneut ein Rekordergebnis erzielt. Im zweiten Quartal dieses Jahres sei ein Gewinn von 48,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet worden, teilte das teilstaatliche Unternehmen am Sonntag mit. Es profitierte dabei von den Ölpreis-Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowie dem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach dem Abflauen der Corona-Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Nettogewinn um 90 Prozent. Im ersten Quartal 2022 hatte der Gewinn bei 39,5 Milliarden Dollar gelegen.

August 15, 2022