WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/15. und 16. Juli 2023

Erwe Immobilien einigt sich auf Schuldenschnitt

Die Erwe Immobilien AG hat sich mit dem gewählten gemeinsamem Vertreter der Anleihegläubiger auf einen Schuldenschnitt geeinigt. Der Nennbetrag der Schuldverschreibung 2019/2023 werde auf 7 Millionen Euro verringert, teilte das Unternehmen mit.

Twitter verliert Hälfte des Werbeumsatzes

Twitter hat laut Eigentümer Elon Musk die Hälfte seiner Werbeeinnahmen verloren, während sich der Wettbewerb zwischen der Mikroblogging-Plattform und dem Meta-Konkurrenten Threads verschärft. Musk sagte, dass Twitter aufgrund seiner hohen Schuldenlast immer noch einen negativen Cashflow hat. Die Social-Media-Website müsse einen positiven Cashflow erreichen, "bevor wir uns den Luxus leisten können, etwas anderes zu tun", sagte Musk in einem Tweet.

US-Schauspieler errichten Streikposten vor Filmstudios in Los Angeles

Am ersten Tag ihres Streiks haben Hollywoods Schauspielerinnen und Schauspieler Streikposten vor den großen US-Filmstudios in Los Angeles errichtet. Hunderte Streikende zogen am Freitag mit Plakaten zum Netflix-Gebäude am legendären Sunset Boulevard und vor die Studios von HBO, Amazon und Paramount.

Microsoft kommt Activision-Übernahme einen wichtigen Schritt näher

Ein Berufungsgericht hat am Freitag einen letzten Versuch der US-Kartellbehörde FTC abgelehnt, die geplante Übernahme des Videospieleproduzenten Activision Blizzard durch Microsoft für 75 Milliarden US-Dollar zu verhindern. In einem kurzen Beschluss lehnte das Berufungsgericht des Neunten Bezirks den Antrag der FTC auf eine gerichtliche Verfügung ab, die den Zusammenschluss von Microsoft und Activision blockiert hätte.

United zahlt Piloten bis zu 40 Prozent höhere Gehälter

Die US-Fluggesellschaft United Airlines Holdings hat sich mit ihren Piloten vorläufig auf Gehaltserhöhungen von 34,5 bis etwa 40 Prozent geeinigt. Fluggesellschaften haben derzeit mit einem Pilotenmangel zu kämpfen. Die Einigung unterstreicht die neue Dynamik für Piloten in der jetzt boomenden Luftfahrtindustrie, da die Pilotengewerkschaften von Delta Air Lines und American Airlines Group ebenfalls neue Tarifverträge abgeschlossen haben, die erhebliche Gehaltserhöhungen und andere Leistungen vorsehen.

