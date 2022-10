WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/15. und 16. Oktober 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Grüne stellen sich mit knapper Mehrheit hinter Kohle-Deal mit RWE

Die Grünen haben sich zum Abschluss ihres Parteitags mit knapper Mehrheit hinter den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und RWE vereinbarten Kohle-Deal gestellt. Nach mehreren Stunden erhitzter Debatte stimmten die Delegierten gegen einen Antrag der Grünen Jugend, der ein Moratorium für den Ort Lützerath im Rheinischen Revier zum Ziel hatte. Bundesumweltministerin Steffi Lemke rechtfertigte die Vereinbarung.

Eurowings will Auswirkungen von Pilotenstreik begrenzen

Vor dem ab Montag angekündigten dreitägigen Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat die Fluggesellschaft angekündigt, sie wolle die Auswirkungen auf den Flugbetrieb möglichst gering halten. So soll gut die Hälfte der geplanten Flüge trotzdem stattfinden, teilte das Unternehmen am Sonntag in Köln mit. Zu dem Ausstand hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) aufgerufen, um eine Reduzierung der Arbeitsbelastung für das Cockpit-Personal durchzusetzen.

Kassenärzte-Chef Gassen fordert Neustart für Digitalisierung der Arztpraxen

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen fordert einen kompletten Neustart bei der Digitalisierung der deutschen Arztpraxen. Die Einführung der digitalen Patientenakte und des elektronischen Rezepts seien gescheitert, von den 73 Millionen gesetzlich Versicherten hätten nur einige Hundertausende die elektronische Patientenakte angefordert. Auch medizinisch sei sie letztlich nur ein elektronischer Aktenordner, den der Patient nach Gutdünken fülle.

Electricite de France verschiebt Wiederinbetriebnahme von Atomreaktoren

Der französische Energiekonzern Electricite de France (EDF) muss wegen Streiks im Energiesektor seine Pläne, fünf abgeschaltete Atomreaktoren zurück ans Netz zu bringen, verschieben. "Ich kann bestätigen, dass es Arbeitskampfmaßnahmen gibt", sagte eine Konzernsprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Diese könnten "Auswirkungen auf den Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme in einigen Kraftwerken haben", fügte sie hinzu. Die Verzögerung für die betreffenden Reaktoren könnte zwischen einem Tag und drei Wochen liegen.

Telefonica Deutschland will Grünstrom sichern - Stromkosten zum Teil abgesichert

Telefonica Deutschland will sich Grünstrom durch Abnehmerverträge und eventuell auch durch Investitionen in Solar- oder Windparks sichern. "Wir reden hier über zwei bis drei Deals und sind in den Verhandlungen tatsächlich schon ziemlich weit", sagt Finanzvorstand Markus Rolle im Interview der Börsen-Zeitung. Als Mobilfunkunternehmen sei Telefonica Deutschland vor allem bei den Stromkosten von steigenden Preisen getroffen. Im laufenden Jahr besteht laut Rolle noch ein "niedriges zweistelliges Millionenrisiko", der Rest sei abgesichert.

Eurowings kritisiert Pilotenstreik ab Montag

Die Lufthansa-Tochter Eurowings hat den von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ab Montag angekündigten Pilotenstreik bei der Fluggesellschaft kritisiert. "Die VC gefährdet mit der neuerlichen Streikdrohung mutwillig die Zukunft der Eurowings Deutschland", hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Erklärung von Finanz- und Personalgeschäftsführer Kai Duve.

Nikola-Gründer Trevor Milton wegen Wertpapierbetrugs verurteilt

Ein Bundesgericht in New York hat Trevor Milton, den Gründer von Nikola, wegen Wertpapierbetrugs für schuldig befunden. Er hat laut Staatsanwaltschaft wiederholt Lügen über die Entwicklung der emissionsfreien Lastkraftwagen und deren Technologie verbreitet. "Trevor Milton hat die Investoren von Nikola belogen - immer und immer wieder", sagte Damian Williams, U.S. Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York. Milton drohen nun bis zu 20 Jahren Gefängnis.

