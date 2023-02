WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/18. und 19. Februar 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Post droht im Tarifstreit mit Fremdvergabe des Briefgeschäfts

Im Tarifstreit mit der Gewerkschaft Verdi hat die Deutsche Post mit einer stärkeren Fremdvergabe des Briefgeschäfts gedroht. "Wir haben als Post für Deutschland über viele Jahrzehnte ein Betriebsmodell aufgebaut, das ausschließlich mit eigenen Kräften operiert. Wenn Verdi das jetzt alles vor dem Hintergrund kurzfristiger maximaler Lohnsteigerungen in Frage stellt, werden wir unser Betriebsmodell überdenken müssen", sagte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Biontech will mRNA-Krebsimpfung zum Behandlungsalltag machen

Biontech hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine neuartigen Krebsimpfungen auf mRNA-Basis auf den Markt bringen zu können. In Großbritannien vereinbarte klinische Studien an tausenden Patienten sollen noch in diesem Jahr beginnen, es werden bereits die Impfstoffkandidaten, Krebsarten und Standorte dafür ausgewählt. Biontech-Chef Ugur Sahin sagte dem Spiegel: "Wir glauben, dass dies in größerem Umfang für Patienten vor 2030 möglich sein wird."

Stellantis gibt weitreichende Garantien für Opel

Der Autohersteller Stellantis sieht in Opel auch in Zukunft eine eigenständige Marke und gibt seiner deutschen Tochter Garantien für die Standorte in Rüsselsheim und Eisenach. "Ich bin mit der Marke zufrieden, ich bin mit der Produktpalette sehr zufrieden", sagte Stellantis-Europa-Chef Uwe Hochgeschurtz im Interview mit der Automobilwoche. "Die Entwicklungskapazitäten sind hoch. Wir sind in der Lage, viele erfolgreiche Modelle wie Corsa, Mokka oder Astra zu entwickeln".

Microsoft beschneidet Nutzung von Chatbot auf Bing

Der Softwarekonzern Microsoft schränkt die Nutzung seiner überarbeiteten Bing-Suchmaschine ein, die neuerdings die Technologie des Chatbots ChatGPT verwendet. Die Amerikaner reagieren damit auf eklatante Fehler und beunruhigende Antworten des Chatbots in zahlreichen Tests.

Tesla-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Feuerwehrauto

Ein Tesla-Fahrer in Kalifornien ist am frühen Samstagmorgen gestorben, nachdem er auf einer Autobahn mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen war. Der Unfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Behörden Zusammenstöße von Tesla-Fahrzeugen mit stehenden Einsatzfahrzeugen unter die Lupe nehmen.

