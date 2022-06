WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/18. und 19. Juni 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Erfolg und Rückschritt für Bayer

Bayer hat nach eigenen Angaben einen weiteren Erfolg in den Glyphosat-Prozessen erzielt, den vierten in Folge. Die Geschworenen des Bezirksgerichts in Jackson County haben laut Bayer entschieden, dass Glyphosat nicht für die Krebserkrankung eines Mannes in Oregon verantwortlich ist. Allerdings hat ein Bundesberufungsgericht in den USA die Umweltschutzbehörde EPA aufgefordert, die Einschätzung zu überprüfen, dass Glyphosat nicht gesundheitsschädlich oder krebserregend sei. Die bisherige Prüfung der EPA sei nicht ausreichend.

Gericht in Mexiko verurteilt Google zu Millionenzahlung an Privatkläger

Ein Gericht in Mexiko hat Google zu einer Zahlung von umgerechnet 234 Millionen Euro an einen Privatkläger verurteilt, der sich durch einen Internetbeitrag verunglimpft sieht. Das US-Unternehmen teilte am Freitag mit, dass die Strafzahlung wegen bei dem Kläger angerichteten "moralischen Schadens" verhängt worden sei. Google nannte das Urteil "willkürlich, übertrieben und ohne jede Grundlage" und kündigte Berufung an.

Beschäftigte in Apple-Store in USA gründen erstmals Gewerkschaft

Erstmals haben Beschäftigte eines Apple-Stores in den USA eine Gewerkschaft gegründet. 65 der 110 Angestellten des Geschäfts in Towson im US-Bundesstaat Maryland votierten in einer am Samstag live von der zuständigen Bundesbehörde übertragenen Abstimmung bei 33 Gegenstimmen für die Gründung. Die Angestellten fordern Mitbestimmung bei Löhnen, Arbeitszeiten und Sicherheitsmaßnahmen.

Russischer Oligarch verklagt Schweizer Großbank auf 500 Millionen Franken

Ein russischer Oligarch hat die Schweizer Großbank Credit Suisse wegen angeblich durch einen Finanzberater verursachter Verluste auf 500 Millionen Schweizer Franken (491 Millionen Euro) Entschädigung verklagt. Wie die Schweizer "Sonntagszeitung" berichtete, beauftragte der in Monaco lebende russische Millionär Witali Malkin eine US-Kanzlei, ihn im Rechtsstreit mit Credit Suisse zu vertreten. Die Großbank wies auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sämtliche Vorwürfe zurück.

