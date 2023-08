WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/19 und 20. August 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Metro-Vorstandschef warnt vor Pleitewelle in Gastronomie

Der Vorstandsvorsitzende der Metro AG, Steffen Greubel, hat vor einer Pleitewelle in der Gastronomie gewarnt, sollte der ermäßigte Mehrwertsteuersatz zum Jahresende wieder auf 19 Prozent angehoben werden. "Wenn es so kommt, stehen bis zu 20.000 kleine bis mittlere Unternehmen vor der Pleite - jeder zehnte Betrieb", sagte Greubel der "Bild am Sonntag".

Rheinmetall: Rüstungsprojekte verteuern sich um bis zu 40%

Die Rüstungsvorhaben aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr könnten durch die Geldentwertung um bis zu 40 Prozent teurer werden als ursprünglich geplant. "Wenn wir heute einen Fünfjahresvertrag abschließen, dann müssen wir einen Inflationsausgleich vereinbaren", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der FAS. "Sonst bleiben wir bei sechs Prozent jährlicher Inflation auf bis zu 40 Prozent Mehrkosten sitzen." Auch einige der älteren Verträge müssten angepasst werden, betonte der Rüstungsmanager.

August 21, 2023 00:30 ET (04:30 GMT)