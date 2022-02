WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/26. und 27. Februar 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Lufthansa setzt Russland-Flüge aus

Die Lufthansa wird den russischen Luftraum angesichts "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" in den nächsten sieben Tagen meiden. "Flüge nach Russland werden in dieser Zeit ausgesetzt", teilte das Unternehmen auf Twitter mit. "Wir beobachten die Situation weiterhin und stehen in Kontakt mit den Behörden", so der Konzern weiter.

Eon, RWE und EnBW lehnen Verlängerung der Atomkraft-Laufzeiten ab

Die drei deutschen Atomkonzerne lehnen die von Unions-Politikern mit Blick auf Russland geforderte Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke ab. "Der Gesetzgeber hat vor Jahren entschieden, dass Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat. Ein Weiterbetrieb unseres Kernkraftwerks Isar 2 über den gesetzlichen Endtermin 2022 hinaus ist für uns kein Thema. Kurz vor Abschalten in Deutschland eine Debatte darüber zu starten, ist befremdlich", sagte der Eon-Sprecher der Rheinischen Post.

RWE bereitet Einstieg in US-Offshore-Windmarkt vor

RWE bereitet den Einstieg in den Offshore-Windmarkt in den USA vor. Wie der Konzern am späten Freitagabend mitteilte, sicherte sich der Konzern bei einer Auktion mittels eines Joint Venture ein Offshore-Entwicklungsgebiet für die New Yorker Bucht. Das Gebot lag laut Mitteilung bei 1,1 Milliarden US-Dollar.

Hensoldt: US-Militär an Passivradar interessiert

Dem Radarspezialisten Hensoldt winkt ein Auftrag vom US-Militär. Die Amerikaner interessierten sich "stark für unser Passivradar", sagte Vorstandschef Thomas Müller der Welt am Sonntag. Es sei das einzige Radar, das nachweislich Stealth-Flugzeuge auf große Entfernung aufklären könne.

Flughafen Köln-Bonn streicht 56 Flüge wegen Streik

Passagiere am Flughafen Köln-Bonn müssen sich am Montag wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wie die Betreibergesellschaft mitteilte, wurden für Montag bereits 56 Flüge und damit ein Großteil der Passagierflüge gestrichen. Aller Voraussicht nach kommen weitere Flugstreichungen hinzu. Auf dem regulären Flugplan des Airports stehen für Montag insgesamt 126 Passagierflüge.

BP gibt Rosneft-Beteiligung auf - bis zu 25 Mrd USD Belastung

Der Ölkonzern BP trennt sich von seiner Beteiligung in Höhe von knapp 20 Prozent an dem staatlich kontrollierten russischen Ölproduzenten Rosneft. Der Verlust für BP könnte sich auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar belaufen, wie der Konzern mitteilte. Die britische Regierung hat nach der Invasion Russlands in der Ukraine Druck auf BP ausgeübt.

Berkshire Hathaway profitiert von hohen Investmentgewinnen

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Investmentlegende Warren Buffett hat ihren Gewinn dank erfolgreicher Investments im Schlussquartal deutlich gesteigert.

Discovery will Produzenten Licht zum neuen CNN-Chef machen - Kreise

Nach dem Abgang von CNN-Chef Jeff Zucker wegen einer Affäre mit einer Kollegin ist offenbar einen Nachfolger für die Leitung des US-Nachrichtensenders gefunden. Der Medienkonzern Discovery wolle den erfahrenden Fernsehproduzenten Chris Licht zum neuen CNN-Chef machen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Ankündigung könnte kommende Woche erfolgen. Antreten werde Licht seinen Posten aber wohl erst nach dem Abschluss der Fusion der CNN-Muttergesellschaft Warnermedia mit Discovery, der für das zweite Quartal vorgesehen ist.

