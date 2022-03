WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/26. und 27. März 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Für Pkw-Maut vorgesehene Firmen haben Anspruch auf Entschädigung

Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Scheitern der Pkw-Maut in Deutschland hat ein Schiedsgericht den damals vorgesehenen Betreiberfirmen Anspruch auf Entschädigung zugesprochen. Über die Höhe werde das Gericht später entscheiden, teilten die beiden Firmen CTS Eventim in München und Kapsch in Österreich mit. Sie fordern 560 Millionen Euro vom Bund. Das Verkehrsministerium in Berlin will den Teilschiedsspruch zunächst analysieren.

Chinesische Industriebetriebe mit mehr Gewinn im Januar und Februar

In der chinesischen Industrie sind die Gewinne im Zeitraum Januar-Februar um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Damit haben die Gewinne schneller als im Dezember (4,2 Prozent) zugelegt, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Das kräftigere Wachstum sei durch den Gewinnanstieg bei den Rohstoff- und Energieerzeugern angesichts steigender Rohöl- und Kohlepreise angeheizt worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2022 00:30 ET (04:30 GMT)