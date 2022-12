WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/3. und 4. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Habeck will bei Umstellung auf klimafreundliche Produktion helfen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will ab 2023 mit milliardenschweren Klimaschutzverträgen die deutschen Industrieunternehmen bei der Umstellung auf klimafreundliche Produktionsweisen unterstützen. Es gehe darum, eine marktfähige "grüne Industrie" zu entwickeln, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Konkret will Habeck bei großen Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß die Mehrkosten ausgleichen, die für eine klimafreundlichere Produktion entstehen. Auf diese Weise würden neue Technologien sehr viel schneller marktfähig.

Bahn verstärkt nach Kabel-Anschlag Schutz des Schienennetzes

Die Bahn zieht Konsequenzen aus dem Kabel-Anschlag auf den bundesweiten Zugfunk im Oktober, der zu großflächigen Zugausfällen in Norddeutschland geführt hatte. "In Abstimmung mit der Bundespolizei setzen wir zusätzliche Sicherheitskräfte ein, um die Infrastruktur besser gegen Eingriffe zu schützen", sagte eine Bahn-Sprecherin der Bild am Sonntag. "Es werden weitere mobile Präsenz- und Präventionsstreifen von DB-Sicherheit eingesetzt."

LEG-Chef: Wohnungsbauziel der Bundesregierung "unrealistisch"

Der LEG-Chef, Lars von Lackum, hält die Wohnungsbauziele der Bundesregierung für unrealistisch. "Wir haben einen enormen Zinsanstieg, der sich auch bei uns in den Zins- und Kapitalkosten spiegelt, wir haben eine enorme Inflation bei den Bau- und Personalkosten, wir haben steigende Anforderungen an die energetische Effizienz der Gebäude und die Unsicherheit, wie es bei der Förderung weitergeht", sagte von Lackum der Rheinischen Post.

Apple plant Produktionsverlagerungen aus China - Kreise

In den letzten Wochen hat Apple seine Pläne beschleunigt, einen Teil seiner Produktion aus China zu verlagern, das lange Zeit das dominierende Land in der Lieferkette war, sagten Personen, die an den Diskussionen beteiligt sind, zum Wall Street Journal. Das Unternehmen habe seine Zulieferer aufgefordert, die Montage von Apple-Produkten in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien und Vietnam, aktiver zu planen und die Abhängigkeit von den taiwanischen Montagebetrieben unter der Führung der Foxconn Technology Group zu verringern, hieß es.

EU-Kommissar droht Musk mit Abschaltung von Twitter

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton verstärkt den Druck auf den neuen Twitter-Chef Elon Musk . Wenn Twitter sich nicht an die europäischen Regeln halte, könnten Strafzahlungen verhängt werden. "Und wenn sich die Regelverstöße fortsetzen, können wir die Plattform in Europa abschalten", sagte Breton den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. "Niemand sollte sich täuschen: Wir werden das auch tun, wenn es nötig wird."

ABB zahlt 327 Millionen Dollar in Korruptionsaffäre

Das schweizerische Industrieunternehmen ABB will 327 Millionen Dollar zahlen, um eine Korruptionsaffäre im Zusammenhang mit dem Bau eines Kohlekraftwerks in Südafrika beizulegen. In den USA erschienen Vertreter von ABB am Freitag (Ortszeit) in einem Gerichtssaal in Alexandria (Virginia), um eine Reihe von Vereinbarungen mit Bundesstaatsanwälten zu formalisieren, in denen das Unternehmen zugab, gegen ein US-Antikorruptionsgesetz verstoßen zu haben. Das Unternehmen teilte mit, es habe auch eine parallele Vereinbarung mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC getroffen.

