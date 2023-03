WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/4. und 5. März 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

VW hebt E-Auto-Zielquote an - 2030 in Europa 80 Prozent Stromer

Der Volkswagen-Konzern hat sein Absatzziel für Elektro-Pkw der Kernmarke in Europa deutlich erhöht. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte New Mobility-Markenvorstand Thomas Ulbrich der Automobilwoche. Die 2021 vorgestellte bisher gültige Zielquote lag bei 70 Prozent.

Mutares plant mit einem neuen Autozulieferer einen Börsengang

Der Finanzinvestor Mutares will einen neuen Automobilzulieferer mit Sitz in Frankfurt schmieden und in zwei Jahren an die Börse bringen. Für das Unternehmen mit etwa 7.500 Beschäftigten fusioniert Mutares drei in den vergangenen Jahren gekaufte Geschäfte im Bereich der Kunststoff-Spritzgussteile, wie Mutares-Vorstandsmitglied Johannes Laumann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte. Binnen zwei Jahren soll das Unternehmen mit dem Namen Amaneos und einem Umsatz von etwa 1,2 Milliarden Euro börsenreif sein.

BayernLB verdient 2022 mehr als 1 Milliarde Euro vor Steuern

Die Bayerische Landesbank (BayernLB) hat 2022 ihr Ergebnis vor Steuern auf mehr als 1 Milliarde Euro gesteigert. Das sagte Finanzvorstand Markus Wiegelmann im Interview mit der Börsen-Zeitung. Die genaue Zahl will er in der Jahrespressekonferenz am 5. April nennen. "Wir hatten einen sehr starken Zinsüberschuss", sagt Finanzchef Wiegelmann über das Schlussquartal. Zudem hätten Verkäufe von nicht mehr benötigten Immobilien in der Münchner Innenstadt ungefähr 300 Millionen Euro zum Ergebnis beigetragen.

Altria gibt Juul-Beteiligung ab

Der Tabak-Konzern Altria hat sich aus dem E-Zigaretten-Unternehmen Juul Labs zurückgezogen. Der Marlboro -Hersteller erklärte, er habe seine 35-prozentige Beteiligung an Juul gegen eine "nicht-exklusive, unwiderrufliche globale Lizenz" für einen Teil des geistigen Eigentums von Juul an erhitztem Tabak eingetauscht. Juul liegt mit der FDA über Kreuz. Die US-Gesundheitsbehörde will ein Verbot der nikotinhaltigen Liquids durchsetzen. Bei Altria stand die Juul-Beteiligung stand zuletzt noch mit 250 Millionen Dollar in den Büchern. Ende 2018 hatte Altria für die 35 Prozent 12,8 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt.

