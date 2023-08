WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/5. und 6. August 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Berkshire Hathaway verdient in Q2 netto 35,91 Milliarden Dollar

Berkshire Hathaway weist für das zweite Qurtal einen Nettogewinn von 35,91 Milliarden Dollar aus nach einem Verlust von 43,8 Milliarden Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Gewinn je A-Akie liegt bei 24.775 Dollar. Der operative Gewinn ohne Anlageerträge des Investment-Vekikels von Warren Buffett stieg um gut 6,6 Prozent auf 10,043 Milliarden Dollar. Der Cash-Bestand lag zum Ende des zweiten Quartals bei 147,4 Milliarden Dollar nach 105,4 Milliarden ein Jahr zuvor.

Sitronic sieht Talsohle bei Wafer nahezu erreicht

Siltronic sieht den Boden im Geschäft mit Wafer nahezu erreicht. "Die Talsohle sollte in diesem Jahr im dritten Quartal erreicht sein", so Vorstandsvorsitzender Michael Heckmeier im Interview mit der Börsen-Zeitung. "Es gibt einige positive Indikationen", so der Siltronic-Chef.

