WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/06. und 07. Mai 2023

CSU-Parteitag kürt Söder einstimmig zum Spitzenkandidaten für Bayern-Wahl

Fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern hat die CSU ihren Vorsitzenden Markus Söder zum Spitzenkandidaten gekürt. Die Delegierten des Parteitags in Nürnberg stimmten am Samstag einstimmig für die Nominierung des 56-Jährigen, der seit 2018 bayerischer Ministerpräsident ist. Söder hatte in seiner Rede als "klares Ziel" ausgegeben, die Landtagswahl zu gewinnen. Es dürfe "gerne auch ein bisschen mehr als 2018" werden.

Sonntagstrend: Grüne weiterhin auf niedrigem Niveau

Die Grünen verharren nach der Kontroverse um Staatssekretär Patrick Graichen in den Umfragen auf niedrigem Niveau. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Grünen wie in der Vorwoche auf 14 Prozent. Die SPD verliert einen Punkt und kommt auf 20 Prozent, die FDP gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 9 Prozent. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 28 Prozent (+/-0). Die AfD bleibt stabil bei 16 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und würde mit 4 Prozent die 5-Prozent-Hürde verfehlen. Die sonstigen Parteien könnten 9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen (+1).

Marode Talbrücke Rahmede an der A45 im Sauerland gesprengt

An der Autobahn 45 in Lüdenscheid ist die marode Talbrücke Rahmede erfolgreich gesprengt worden. Die Sprengung der 453 Meter langen und 17.000 Tonnen schweren Brücke lief wie geplant: Um Punkt 12.00 Uhr drückte Sprengmeister Michael Schneider auf den Knopf, das Bauwerk fiel nach unten zusammen. Es entstand eine riesige Staubwolke über dem Tal. Schneider sagte im Westdeutschen Rundfunk (WDR): "Es hätte nicht besser laufen können."

Britischer König Charles III. feierlich gekrönt

In einer prunkvollen, jahrhundertealten Traditionen folgenden Zeremonie ist der britische König Charles III. gekrönt worden. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, setzte dem Monarchen am Samstagmittag in der Londoner Westminster Abbey die goldene St. Edward's-Krone auf das Haupt, während "God Save the King"-Rufe und Trompetenfanfaren erklangen. Im ganzen Vereinigten Königreich wurden Kanonen abgefeuert und läuteten Kirchenglocken, um die erste Krönung im Land seit 70 Jahren anzuzeigen.

Slowakischer Übergangs-Ministerpräsident reicht Rücktrittsgesuch für Regierung ein

Der slowakische Interims-Regierungschef Eduard Heger hat ein paar Monate vor geplanten vorgezogenen Neuwahlen ein Rücktrittsgesuch eingereicht. Er habe Staatschefin Zuzana Caputova gebeten, das Mandat seiner Übergangsregierung zurückzuziehen, erklärte Heger am Sonntag in Bratislava. Im Dezember war Hegers Regierung durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden, sie blieb seitdem aber geschäftsführend im Amt. Für den 30. September sind vorgezogene Neuwahlen in dem EU- und Nato-Mitgliedsstaat geplant.

Ratingagentur Scope prüft USA auf Abstufung

Den USA droht eine Abstufung durch die Ratingagentur Scope. Wie Scope mitteilte, hat sie eine Prüfung des Langfristratings der Note AA im Hinblick auf eine Abstufung eingeleitet. Zur Begründung verwies die Agentur auf die drohende Schuldenkrise.

Kanadas Provinz Alberta erklärt wegen über hundert Waldbränden Ausnahmezustand

Die westkanadische Provinz Alberta hat angesichts von mehr als hundert Waldbränden den Ausnahmezustand erklärt. Das kündigte die Regierungschefin der Provinz, Danielle Smith, nach einer Krisensitzung an. Rund 25.000 Menschen flohen bereits vor den Waldbränden, tausende weitere Menschen wurden aufgerufen, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten. Angefacht von starken Winden stieg die Zahl der Feuer in der Provinz auf 110.

Japans Regierungschef besucht koreanischen Präsidenten in Seoul

Japans Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Sonntag den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Seoul getroffen, um angesichts der wachsenden nuklearen Bedrohung durch Nordkorea die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu vertiefen. Kishida legte zunächst auf dem Nationalfriedhof, wo unter anderem Kriegsveteranen begraben sind, die gegen die japanische Kolonialherrschaft gekämpft hatten, Blumen nieder und führte danach Gespräche mit Yoon, der die Wiederherstellung der Beziehungen zu Japan zu einer der Prioritäten seiner Regierung gemacht hat.

Neun Tote und sieben Verletzte bei Amoklauf in Einkaufszentrum in Texas

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas hat ein Amokläufer am Samstag acht Menschen getötet und sieben weitere Menschen verletzt, bevor er selbst getötet wurde. Am Tatort seien sieben Tote gefunden worden, sagte Feuerwehrchef Jonathan Boyd. Von neun Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, seien zwei ihren Verletzungen erlegen. Der Angreifer hatte am Nachmittag das Feuer in dem Einkaufszentrum in Allen, einem Vorort von Dallas, eröffnet.

Syrien darf Arabischer Liga nach mehr als einem Jahrzehnt wieder beitreten

Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Ausschluss darf Syrien der Arabischen Liga wieder angehören. Das beschlossen die Außenminister der Mitgliedstaaten in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen, wie der Zusammenschluss am Sonntag in Kairo, dem Sitz der Liga, mitteilte.

UN-Nothilfekoordinator zu Gesprächen über Waffenruhe im Sudan in Saudi-Arabien

UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths ist zu Gesprächen über den bewaffneten Konflikt im Sudan in Saudi-Arabien eingetroffen. "Martin Griffiths hält sich derzeit in Dschiddah auf, um sich mit humanitären Fragen im Zusammenhang mit dem Sudan zu befassen", sagte UN-Sprecherin Eri Kaneko am Sonntag.

