WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/5. und 6. September 2020

Die wichtigsten Meldungen zu Wirtschafts- und Politikthemen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Außenminister Maas droht erstmals mit Stopp von Nord Stream 2

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zum ersten Mal Russland mit dem Stopp der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 gedroht. "Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern", sagte Maas zu Bild am Sonntag. Bislang hatte die Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalnys mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden. Maas betonte allerdings auch, dass ein Stopp der fast fertig gebauten Pipeline auch deutschen und europäischen Firmen schaden würde.

Nord Stream 2: Schwesig gegen Stopp - Göring-Eckardt dafür

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich gegen einen Stopp von Nord Stream 2 gewandt: "Es ist nicht überraschend, dass diejenigen, die schon immer gegen Nordstream II waren, diesen Vorfall nutzen, um erneut den Verzicht auf die Ostseepipeline zu fordern", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Sie übersehen dabei allerdings, dass die Fertigstellung der Pipeline auch im deutschen Interesse liegt. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte: "Die Bauarbeiten an der Pipeline in Mecklenburg-Vorpommern müssen sofort eingestellt werden und die Bundesregierung muss jetzt einen wasserdichten Weg aufzeigen, wie das Projekt beendet werden kann".

USA erwägen neue Exportkontrollen für chinesische Chiphersteller

Die Administration von US-Präsident Donald Trump erwägt neue Exportbeschränkungen für Chinas Chipindustrie. Laut einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, das an den Überlegungen beteiligt ist, werden derzeit Gespräche darüber geführt, ob Semiconductor Manufacturing International (SMIC) auf eine entsprechende Liste des Handelsministeriums aufgenommen werden soll. Das Unternehmen müsste sich dann schwierigen Überprüfungen stellen, bevor es jegliche US-Technologie beziehen könnte.

Forderung nach Mittelstandsfonds für Autofirmen sorgt für Diskussionen

Vor dem Autogipfel am Dienstag in Berlin werden Forderung nach einem Staatseinstieg bei in Not geratenen Firmen aus der Branche laut. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, Grünen-Chefin Annalena Baerbock und IG Metall-Chef Jörg Hofmann sprachen sich für einen solchen Mittelstandsfonds aus. Die FDP-Bundestagsfraktion warnte hingegen vor "Corona-Sozialismus".

Bund und Länder stärken Gesundheitsämter

Mehr Stellen, bessere Bezahlung und ein Digitalisierungsschub: Als Lehre aus der Corona-Pandemie wollen Bund und Länder die Gesundheitsämter in Deutschland langfristig stärken. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte, investiert der Bund dafür bis zum Jahr 2026 insgesamt vier Milliarden Euro. Der Deutsche Städtetag und der Landkreistag begrüßten den "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" als gute Nachricht für die Kommunen.

998 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 249.985 angegeben - ein Plus von 988 seit dem Vortag.

Sorge in Wirtschaft vor Scheitern der Nach-Brexit-Verhandlungen wächst

In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge vor einem Scheitern der Nach-Brexit-Verhandlungen zwischen Europäischer Union und Großbritannien. Vor der nächsten Verhandlungsrunde ab Montag in London warnt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), ohne ein Handelsabkommen drohten ab Anfang nächsten Jahres die Einführung von Zöllen, die Unterbrechung von Lieferketten und ein erschwerter Datenaustausch zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Es bleibe aber nur noch sehr wenig Zeit, um ein Abkommen auf die Beine zu stellen,.

Coronavirus breitet sich in Frankreich weiter exponentiell aus

Das Coronavirus breitet sich in Frankreich weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien 8.550 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. 4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8.975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden. "Die Dynamik der stark zunehmenden Ansteckungen ist besorgniserregend", so die Behörden. Die Zunahme der positiven Tests könne nicht allein mit der Ausweitung der Tests erklärt werden.

Italienischer Tourismusverband: 65 Mio Übernachtungen weniger als 2019

Wegen der Corona-Pandemie hat Italien nach Angaben des Tourismus-Verbands zwischen Juni und August über 65 Millionen Übernachtungen weniger verzeichnet als im Vorjahreszeitraum.

Tausende demonstrieren in Rom und Zagreb gegen Corona-Maßnahmen

In Rom und Zagreb sind am Samstag tausende Menschen gegen die Corona-Politik der italienischen und der kroatischen Regierung auf die Straße gegangen. Auf Plakaten stand "Keine Masken in der Schule, kein Abstand" und "Lang leben die Freiheit". In Zagreb war auf Plakaten zu lesen: "Covid ist eine Lüge, wir sind nicht alle Covidioten" und "Nimm die Maske ab, schalte den Fernseher aus und genieße das Leben".

Erdogan droht Griechenland im Gasstreit mit Konsequenzen

Im Streit zwischen Ankara und Athen um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland erneut mit Konsequenzen gedroht. Die Türkei sei in dem Konflikt "zu allen Möglichkeiten und allen Konsequenzen bereit", sagte Erdogan.

Zehntausende Oppositionsanhänger gehen in Belarus auf Straßen

In Belarus sind am Sonntag trotz eines massiven Polizeiaufgebots erneut zehntausende Menschen gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen. In Minsk ließen die Behörden Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge auffahren, U-Bahnstationen wurden geschlossen - dennoch versammelten sich die Menschen zu friedlichen Protesten im Zentrum der Stadt. Dutzende Demonstranten wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Viasna festgenommen.

Behörden verlängern Ausgangsbeschränkungen in Melbourne

Die australischen Behörden haben die strikten Ausgangsbeschränkungen in Melbourne, der zweitgrößten Stadt des Landes, verlängert. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sei nicht stark genug zurückgegangen, um eine dritte Infektionswelle zu verhindern, sagte der Regierungschef des Bundesstaats Victoria. Der Lockdown bleibe noch bis 28. September in Kraft.

Zahl der Corona-Infektionen in Indien überschreitet Vier-Millionen-Marke

In Indien ist die Zahl der Corona-Infektionsfälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet.

Taifun "Haishen" trifft auf Süden JapansK

Der mächtige Taifun "Haishen" ist am Sonntag auf den Süden Japans getroffen. Der Leiter der japanischen Meteorologiebehörde, Yoshihisa Nakamoto, warnte vor Rekord-Niederschlägen, heftigen Windböen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Behörden riefen mehr als sieben Millionen Menschen insbesondere auf Kyushu, einer der japanischen Hauptinseln, auf, sich in Sicherheit zu bringen. "Haishen" wurde von den Meteorologen als "extrem stark" eingestuft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 06, 2020 11:34 ET (15:34 GMT)