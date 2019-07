WOCHENENDÜBERBLICK/13. und 14. Juli 2019 -2

Audi will trotz massiver Investitionen in die Elektromobilität rentabler werden. "Wir verkaufen heute eine halbe Million Autos mehr als 2011. Dennoch kommt unterm Strich kein höheres Ergebnis heraus. Das ändern wir jetzt", sagte Vorstandschef Bram Schot der Automobilwoche. Um die Kapitalrendite zu steigern, will Schot Synergien im VW-Konzern nutzen. "Der Wettbewerb unter den Marken des Konzerns war bis vor wenigen Jahren ausdrücklich gewollt. Jetzt haben wir andere Vorzeichen. Wir bündeln unsere Kräfte bei den großen Themen", so Schot.

Flugstopp für Boeing 737 MAX dürfte bis ins Jahr 2020 dauern

Das vorübergehende Flugverbot für die Boeing 737 MAX könnte sich deutlich länger hinziehen als geplant. Die Reparatur der Flugsteuerungssoftware sowie weitere Schritte, die nötig sind, um für das Mittelstreckenflugzeug wieder eine Betriebserlaubnis zu bekommen, wird sich voraussichtlich bis Januar 2020 erstrecken, sagten Vertreter der Flugsicherheitsbehörde FAA und von Pilotengewerkschaften. Nach zwei Flugzeugabstürzen mit hunderten Toten waren die MAX-Versionen der 737 im März weltweit aus dem Betrieb genommen worden. Als Ursache für die Abstürze gilt ein fehlerhaftes softwaregesteuertes Trimmsystem.

Klöckner rechnet 2022 mit Aus für Glyphosat-Zulassung in der EU

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet mit einem Ende der Nutzung des Unkrautvernichters Glyphosat in der EU und damit auch in Deutschland ab spätestens 2022. "Es ist nicht davon auszugehen, dass es nach 2022 noch eine Mehrheit für eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gibt", sagte Klöckner im Interview mit dem "Tagesspiegel am Sonntag" mit Blick auf die anderen EU-Staaten.

Verdi ruft am Montag zu Streiks bei Amazon in Deutschland auf

Zum traditionellen Schnäppchentag beim Versandhändler Amazon wollen Beschäftigte in dieser Woche an sieben Standorten in Deutschland in den Streik treten, um bessere Einkommen durchzusetzen. Die Ausstände sollten in der Nacht von Sonntag auf Montag beginnen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte. Sie fordert für die Amazon-Beschäftigten Tarifeinkommen wie im Einzel- und Versandhandel. Dafür solle Amazon regionale Flächentarifverträge anerkennen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2019 18:06 ET (22:06 GMT)