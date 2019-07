WOCHENENDÜBERBLICK/20. und 21. Juli 2019 -2

Reiner Hoffmann, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Aufsichtsrat bei Bayer, rechnet nicht mit schnellen Vergleichen bei den Glyphosat-Klagen. "Bayer bleibt dabei, dass Glyphosat bei sachgerechter Anwendung sicher ist, und wird deshalb weiter in Berufung gehen. Wenn sich später die Frage von Vergleichen stellt, wird dies der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entscheiden", sagte Hoffmann der Rheinischen Post.

Lufthansa nimmt nach Unterbrechung Flüge nach Kairo wieder auf

Die Lufthansa fliegt nach einer vorübergehenden Unterbrechung wieder in die ägyptische Hauptstadt Kairo. Der Flugbetrieb werde wieder normal aufgenommen, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Vormittag. Demnach sind für Sonntag drei Verbindungen von Deutschland nach Kairo geplant, zwei von Frankfurt am Main und eine von München. Alle Maschinen würden planmäßig fliegen.

