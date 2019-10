WOCHENENDÜBERBLICK/5. und 6. Oktober 2019 -2

Der staatliche Ölkonzern China National Petroleum Corp (CNPC) hat sich aus einem 5 Milliarden Dollar umfassenden Erdgasprojekt im Iran zurückgezogen. Hintergrund ist, dass Sanktionen einige der letzten verbliebenen Handelspartner Teherans zwingen, Investitionen in das Land zu stoppen. Der iranische Ölminister Bijan Zangeneh sagte am Sonntag, dass das iranische Unternehmen Petropars Co ein Entwicklungsprojekt im Gasfeld South Pars vollständig übernommen habe, nachdem CNPC ausgestiegen sei.

October 06, 2019 11:43 ET (15:43 GMT)