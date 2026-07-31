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31.07.2026 15:16:42
WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. August 2026 (33. KW)
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M O N T A G, 10. August 2026
07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK)
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H
- SG/Börsenfeiertag: Singapur
D I E N S T A G, 11. August 2026
*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1H
07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Vorläufiges Ergebnis 1H
07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q
07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im
Volumen von 6 Mrd EUR
- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1H
- DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz 1H
- JP/Börsenfeiertag Japan
M I T T W O C H, 12. August 2026
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q
*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q
07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli
08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Realeinkommen Juli
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q
19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q
D O N N E R S T A G, 13. August 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli
*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q (xx:xx Analystenkonferenz)
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q
07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H
07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 1H
07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK)
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q
07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H
08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H
08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q
F R E I T A G, 14. August 2026
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)
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