31.07.2026 15:16:42

WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. August 2026 (33. KW)

===

M O N T A G, 10. August 2026

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK)

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland August

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1H

- SG/Börsenfeiertag: Singapur

D I E N S T A G, 11. August 2026

*** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1H

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Vorläufiges Ergebnis 1H

07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im

Volumen von 6 Mrd EUR

- DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1H

- DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz 1H

- JP/Börsenfeiertag Japan

M I T T W O C H, 12. August 2026

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 2Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

07:50 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 2Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Juli

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juli

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

19:00 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 2Q

D O N N E R S T A G, 13. August 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

*** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 2Q (xx:xx Analystenkonferenz)

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1H

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 1H

07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 2Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 2Q

F R E I T A G, 14. August 2026

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

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July 31, 2026 09:17 ET (13:17 GMT)

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