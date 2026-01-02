02.01.2026 14:45:41

WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

===

M O N T A G, 12. Januar 2026

- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation

D I E N S T A G, 13. Januar 2026

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober

*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung

der CFA Society Washington

*** - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

M I T T W O C H, 14. Januar 2026

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November

*** 15:50 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede bei Veranstaltung

der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia

*** 16:00 US/Lagerbestand Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung

"An Economy That Works for All"

*** - CN/Handelsbilanz Dezember

*** - AT/Opec-Monatsbericht

D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

*** 08:00 GB/BIP November

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November

*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025

*** 10:00 EU/EZB-Wirtschaftsbericht

*** 11:00 EU/Handelsbilanz November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion November

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

*** 14:30 US/Empire-State-Manufacturing-Index Januar

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei

VBA/VA Chamber Financial Forecast event

F R E I T A G, 16. Januar 2026

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:33 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
13:32 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht kleine Gewinne. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen