WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

M O N T A G, 12. Januar 2026

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar

*** 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Konzern 2025

*** 17:45 NL/Airbus SE, Flugzeugauslieferungen und -bestellungen 2025 (18:30 PK)

*** 18:30 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, moderierte Unterhaltung mit

NYSE-Chairman

*** - US/G7-Finanzminister, Beratung über Seltene Erden

- JP/Börsenfeiertag: Japan

D I E N S T A G, 13. Januar 2026

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember

*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober

*** 20:15 DE/Bayer AG, Webcast bei JP Morgan Healthcare Conference

*** 22:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Soceity Washington

M I T T W O C H, 14. Januar 2026

*** 09:20 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung der Bolsas y Mercados Españoles

11:30 DE/Auktion 2,90-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2056 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz)

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

*** 15:50 US/Fed Philadelphia Präsident Paulson, Rede bei Veranstaltung der

Chamber of Commerce of Greater Philadelphia

*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed-New York-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung

"An Economy That Works for All"

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - CN/Handelsbilanz Dezember

D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November

*** 08:00 GB/BIP November

*** 08:00 GB/Handelsbilanz November

*** 08:00 GB/Industrieproduktion November

*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

*** 11:00 EU/Handelsbilanz November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion November

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

*** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei

VBA/VA Chamber Financial Forecast event

F R E I T A G, 16. Januar 2026

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

08:00 DE/Baugenehmigungen November

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

