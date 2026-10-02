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02.10.2026 15:29:48
WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)
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M O N T A G, 12. Oktober 2026
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q
11:45 SW/Sveriges Riksbank: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften
in Gedenken an Alfred Nobel
*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q
- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel
D I E N S T A G, 13. Oktober 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September
07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September
*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu
"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031
im Volumen von 5 Mrd EUR
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des
Weltwirtschaftsausblicks (16:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September
*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q
M I T T W O C H, 14. Oktober 2026
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu
"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"
10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Veröffentlichung des Fiscal Monitor
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Governor Talks: Beyond
Inflation: Europe's Policy Challenges in a Changing World
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q
*** - CN/Handelsbilanz September
D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026
*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei
Bloomberg Global Policy Series 2026
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 3Q
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BIP BIP August
*** 11:00 EU/Industrieproduktion August
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober
*** 14:30 US/Erzeugerpreise September
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** - BE/EU-Gipfel
F R E I T A G, 16. Oktober 2026
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat
IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh
S A M S T A G, 17. Oktober 2026
*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.