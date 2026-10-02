WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Oktober (42. KW)

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M O N T A G, 12. Oktober 2026

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

11:45 SW/Sveriges Riksbank: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften

in Gedenken an Alfred Nobel

*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel

D I E N S T A G, 13. Oktober 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September

*** 09:15 BE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"The Clean Industrial Deal and a European growth strategy"

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des

Weltwirtschaftsausblicks (16:15 Globaler Finanzstabilitätsbericht)

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

M I T T W O C H, 14. Oktober 2026

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung

von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu

"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"

10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV

*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

*** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Veröffentlichung des Fiscal Monitor

*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Governor Talks: Beyond

Inflation: Europe's Policy Challenges in a Changing World

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q

*** - CN/Handelsbilanz September

D O N N E R S T A G, 15. Oktober 2026

*** 04:45 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei

Bloomberg Global Policy Series 2026

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 3Q

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 3Q

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP BIP August

*** 11:00 EU/Industrieproduktion August

*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Oktober

*** 14:30 US/Erzeugerpreise September

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Oktober

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** - BE/ EU-Gipfel

F R E I T A G, 16. Oktober 2026

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

*** 16:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Fireside Chat

IWF-Chefin Georgieva mit Fed-Chairman Warsh

S A M S T A G, 17. Oktober 2026

*** 18:30 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Pk IWF-Lenkungsausschuss IMFC

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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October 02, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)