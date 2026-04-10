WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. April (16. KW)

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M O N T A G, 13. April 2026

08:00 DE/Inlandstourismus Februar

*** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März

*** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q

*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q

*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

D I E N S T A G, 14. April 2026

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q

*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H

08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 DE/Großhandelspreise März

08:00 DE/Insolvenzen Januar

*** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen

und ökonomischen Themen

10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im

Volumen von 5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

*** 13:30 NL/Airbus SE, HV

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erzeugerpreise März

*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick

*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der University of Virginia

(17:30 Teilnahme an Roundtable)

*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q

*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat bei Frühjahrsgipfel des

Bretton Woods Committee

*** - CN/Handelsbilanz März

M I T T W O C H, 15. April 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 1Q

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise März

*** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor

16:15 US/IWF Generaldirektorin Georgieva, Presse Briefing zu

Global Policy Agenda

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:20 US/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei 20th Annual Symposium on

Building the Financial System of the 21st Century:

An Agenda for Europe and the United States

*** 20:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Atlantic Council

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

20:00 US/Bank of England Gouverneur Bailey, Rede beim IWF-Panel:

"Managing Global Imbalances: Policy Priorities"

*** 21:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "The Economic Magic

of Equal Opportunity for Women"

*** 21:30 US/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Kamingespräch bei Atlantic Council

*** 22:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Deglobalization and

Fragmentation: Midterm Challenges for Central Banks" bei IIF-Konferenz

*** - NL/Airbus SE, Analysteninformation zum vorläufigen Ergebnis 1Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), ausführliches

Jahresergebnis, Geschäftsbericht und HV

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Jahresergebnis

D O N N E R S T A G, 16. April 2026

*** 04:00 CN/BIP 1Q

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz März

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen März

*** 04:00 CN/Industrieproduktion März

*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

Washington Economic Festival

07:00 CH/ Docmorris AG, Trading Update 1Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Februar

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar

*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q

09:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz

*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April

*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future

economic architecture of the eurozone "

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

17:30 US/G20-Pressekonferenz

18:00 US/IWF Generaldirektorin Georgieva und Banque de France Gouverneur

Villeroy de Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft

19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und

Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis

*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping Macroeconomic

Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World"

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

*** - FR/Kering SA, Kapitalmarkttag

- US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure

F R E I T A G, 17. April 2026

01:30 US/IWF-Chefin Georgieva, Dinner mit ausgewählten

Europäischen Ministern und High-Level Repräsentanten

Europäischer Institutionen

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Baugenehmigungen Februar

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar

*** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz

- US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 10, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)