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03.07.2026 15:58:41
WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)
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M O N T A G, 13. Juli 2026
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni
*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H
*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des
stellv. Ministerpräsidenten von NRW
*** - AT/Opec-Ölmarktbericht
D I E N S T A G, 14. Juli 2026
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni
*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Realeinkommen Juni
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an
Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses
*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 19:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area
Business Alliance Business Lunch
*** - CN/Handelsbilanz Juni
M I T T W O C H, 15. Juli 2026
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q
*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),
Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/BIP Mai
10:00 DE/Südzucker AG, HV
10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Halbjahrespressekonferenz
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni
*** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
*** 16:00 US/Lagerbestände Mai
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q
F R E I T A G, 17. Juli 2026
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)
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