10.07.2026 14:41:40

WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)

===

M O N T A G, 13. Juli 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

*** 11:00 EU/ESRB-Jahresbericht 2025,

*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des

stellv. Ministerpräsidenten von NRW

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

D I E N S T A G, 14. Juli 2026

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni

*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz

10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area

Business Alliance Business Lunch

*** - CN/Handelsbilanz Juni

M I T T W O C H, 15. Juli 2026

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q

*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

*** 14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for

New York City Event

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten Welt:

Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung"

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q

- GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft

D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025/26

*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Mai

08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025

10:00 DE/Südzucker AG, HV

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Halbjahrespressekonferenz 1H

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

F R E I T A G, 17. Juli 2026

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Baugenehmigungen Mai

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni

*** 12:00 IT/EZB-Direktir Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:15 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schlussendllich etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen