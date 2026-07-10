WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juli (29. KW)

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M O N T A G, 13. Juli 2026

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

*** 11:00 EU/ESRB-Jahresbericht 2025,

*** 18:00 DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** 18:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme bei Empfang des

stellv. Ministerpräsidenten von NRW

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

D I E N S T A G, 14. Juli 2026

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni

*** 08:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1H

10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahrespressekonferenz

10:45 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an

Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Kenosha Area

Business Alliance Business Lunch

*** - CN/Handelsbilanz Juni

M I T T W O C H, 15. Juli 2026

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q

*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

*** 14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for

New York City Event

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten Welt:

Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung"

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q

- GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft

D O N N E R S T A G, 16. Juli 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025/26

*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Mai

08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025

10:00 DE/Südzucker AG, HV

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Halbjahrespressekonferenz 1H

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:45 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

F R E I T A G, 17. Juli 2026

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Baugenehmigungen Mai

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni

*** 12:00 IT/EZB-Direktir Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 10, 2026 08:42 ET (12:42 GMT)