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11.09.2026 14:43:42
WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. September (38. KW)
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M O N T A G, 14. September 2026
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
11:15 DE/EZB-Direktorin Isabel Schnabel, Rede bei BMWi-Symposium
15:00 BE/EZB-Direktor Cipollone, Rede im House of the Euro
16:00 DE/Bayer AG, Anhörung zur Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs vor dem
Eighth Circuit Court in St. Louis, USA
17:35 AT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Hofburg im Dialog - Economy, Europe, Resilience"
D I E N S T A G, 15. September 2026
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz August
*** 04:00 CN/Hauspreise August
*** 04:00 CN/Industrieproduktion August
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August
*** 07:00 FR/Axa SA, Investorentag
*** 08:00 DE/Großhandelspreise August
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten August
10:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei Konferenz zu "Watching
European financial market regulation and supervision"
(15:00 Panel-Teilnahme Cipollone)
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 im
Volumen von 5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September
*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Konferenz zu
Finanzmarktregulierung
*** 20:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Barclays Financial Services Conference
- CH/Welthandelsbericht
- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung
M I T T W O C H, 16. September 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz August
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise August
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise August
09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1H
*** 10:30 GB/Erzeugerpreise August
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
14:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Leitung von Panel zu Geoeconomics and
the International Trading System
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise August
15:00 EI/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Nature Finance and Resilience Day
of Climate Finance Week
*** 16:00 US/Lagerbestände Juli
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Saisoneröffnung der Alten Oper
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Warsh)
- EU/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Rede zur Lage der Union
(mit Kanadas Premierminister Carney)
D O N N E R S T A G, 17. September 2026
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Kapitalmarkttag
*** 08:00 CH/Handelsbilanz August
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli
09:00 SE/Volvo Car Corp, Strategie-Update
09:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Leitung der Jean Monnet Lecture durch
Paul Krugman bei Konferenz zu Geoeconomics and the
International Trading System
*** 10:00 AT/Kontron AG, Kapitalmarkttag
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise August
11:30 GB/EZB-Ratsmitglied Rehn, nimmt an OMFIF Event teil
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht September
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September
*** - DE/Bechtle AG, Kapitalmarkttag
- BE/Kanadas Premierminister Carney, Rede im EU-Parlament
F R E I T A G, 18. September 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August
*** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten August
12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen Treffen von
Eurogruppe und Ecofin
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- BE/Treffen der Eurogruppe
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
S O N N T A G, 20. September 2026
- DE/Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern
- DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)
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