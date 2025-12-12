WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)

|
M O N T A G, 15. Dezember 2025
*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November
*** 03:00 CN/Industrieproduktion November
*** 08:00 DE/Großhandelspreise November
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember
*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation
(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor
16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung
auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,
EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY
*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an Panel zu Wirtschaftswachstum
D I E N S T A G, 16. Dezember 2025
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Dezember
*** 16:00 US/Lagerbestände September
*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV
M I T T W O C H, 17. Dezember 2025
*** 00:50 JP/Handelsbilanz November
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches
Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025
07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember
*** 14:30 US/Realeinkommen
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q
*** - BE/EU-Gipfel
F R E I T A G, 19. Dezember 2025
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) November
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar
08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate
08:00 DE/Insolvenzen September
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November
*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung Dezember
*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines
Panels des Aspen Institute Italia
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November
*** - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
- DE/Eurex, Großer Verfall
