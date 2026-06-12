12.06.2026 15:32:40

WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Juni (25. KW)

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M O N T A G, 15. Juni 2026

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai

*** 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei Konferenz "Money

in transition: digitalisation and innovation in payments"

10:00 DE/Adtran Networks SE, HV

*** 11:00 EU/Handelsbilanz April

*** 11:00 EU/Industrieproduktion April

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai

*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu

"Central Banking in an Era of Geopolitical Uncertainty"

D I E N S T A G, 16. Juni 2026

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Mai

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai

*** 04:00 Einzelhandelsumsatz Mai

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Traton SE, HV

10:00 DE/Befesa SA, HV

10:00 DE/PVA TePla AG, HV

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 12:55 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Bericht zu "Banking Union, between geopolitics

and simplification"

*** 14:30 US/Neubauverkäufe und Baugenehmigungen Mai

14:30 NO/Equinor ASA, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai

15:00 SE/Verve Group SE, Kapitalmarkttag

*** 15:10 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Diskussion bei Konferenz "Reuters Next Europe"

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (2. Call am 17.06.)

*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung zu "Money & More

- the National Bank on the road"

M I T T W O C H, 17. Juni 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Mai

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Mai

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Bechtle AG, HV

*** 10:00 DE/Scout24 SE, HV

10:00 DE/Sixt SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 11:00 DE/Cancom SE, HV

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 15:00 DE/Auto1 Group SE, Kapitalmarkttag

*** 16:00 US/Lagerbestände April

*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk)

- JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

- SE/Volvo Car Corp, Pre-close Call (1. Call am 16.06.)

D O N N E R S T A G, 18. Juni 2026

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April

*** 08:00 GB/Arbeitslosenquote Mai

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu Eröffnung der 53rd OeNB Annual

Economics Conference in cooperation with SUERF (9:15 Fireside Chat

mit IWF-Chefin Georgieva)

*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment

and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer

*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H

11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu

"Monetary policymaking under uncertainty"

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni

*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event

F R E I T A G, 19. Juni 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Mai (landesweit)

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

- BE/EU-Gipfel

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)

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