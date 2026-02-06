06.02.2026 15:53:41

WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

===

M O N T A G, 16. Februar 2026

*** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

- BE/Treffen der Eurogruppe

- Börsenfeiertag: China, Korea,USA

- Verkürzter Handel in Singapur

D I E N S T A G, 17. Februar 2026

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

*** 20:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft

*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

- BE/Ecofin-Treffen

- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur

M I T T W O C H, 18. Februar 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

18:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

- FR/Carrefour SA, Capital Markets Day

- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur

D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026

*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategie-Update 2030

07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu

digitalem Euro

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (15:00 BI-PK)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 18:00 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - US/Index Frühindikatoren Conference Board

- Börsenfeiertag: China

F R E I T A G, 20. Februar 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Januar landesweit

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

- Börsenfeiertag: China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:54 ET (14:54 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen