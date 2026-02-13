|
13.02.2026 15:04:40
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)
M O N T A G, 16. Februar 2026
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember
15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,
*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der
American Chamber of Commerce
*** - BE/Treffen der Eurogruppe
*** - Börsenfeiertag: China, Korea, USA, Verkürzter Handel in Singapur
D I E N S T A G, 17. Februar 2026
07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Ergebnis
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im
Volumen von 6 Mrd EUR
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar
17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis
*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI
20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H
- BE/Ecofin-Treffen
- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur
M I T T W O C H, 18. Februar 2026
00:50 JP/Handelsbilanz Januar
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis
07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar
08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember
10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar
18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften
*** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des Exchequer Club of Washington
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung
22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q
- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur
D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026
*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK)
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategie-Update
(11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026
(09:00 BI-PK)
07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis
07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q
07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030
07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis
08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und Jahr 2025
*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu
digitalem Euro
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar
*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA), Vorwoche
*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit stellvertretendem
Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligen Präsident der Federal
Reserve Bank of Dallas, Kaplan
- Börsenfeiertag: China
F R E I T A G, 20. Februar 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar
*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des
Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
*** 15:45 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an moderierter Diskussion mit
Chefredakteur des Birmingham Business Journal
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für
Bankkredite (LPR)
- Börsenfeiertag: China
