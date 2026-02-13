WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

===

M O N T A G, 16. Februar 2026

*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

15:00 BE/Treffen der Eurogruppe,

*** 18:40 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Neujahrsempfang der

American Chamber of Commerce

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

*** - Börsenfeiertag: China, Korea, USA, Verkürzter Handel in Singapur

D I E N S T A G, 17. Februar 2026

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, vorläufiges Ergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

*** 18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede zu Arbeitsmarkt und KI

20:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft

*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

- BE/Ecofin-Treffen

- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur

M I T T W O C H, 18. Februar 2026

00:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des

geldpolitischen Rats

07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember

10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der Brandenburgischen

Akademie der Wissenschaften

*** 19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des Exchequer Club of Washington

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung

22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur

D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026

*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategie-Update

(11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026

(09:00 BI-PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030

07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und Jahr 2025

*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu

digitalem Euro

12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit stellvertretendem

Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligen Präsident der Federal

Reserve Bank of Dallas, Kaplan

- Börsenfeiertag: China

F R E I T A G, 20. Februar 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar

*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des

Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Teilnahme an moderierter Diskussion mit

Chefredakteur des Birmingham Business Journal

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für

Bankkredite (LPR)

- Börsenfeiertag: China

===

