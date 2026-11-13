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13.11.2026 15:20:40
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. November (47. KW)
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M O N T A G, 16. November 2026
*** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen Oktober
*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 03:00 CN/Hauspreise, Oktober
*** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober
09:00 DE/Uniper SE, Kapitalmarkttag
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede zur Eröffnung der
Euro Finance Week (11:45 Commerzbank-CEO Orlopp,
15:45 AMLA-Chefin Zsego, 16:45 Deutsche-Börse-CEO Leithner)
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November
- PH/Asean-Gipfel
D I E N S T A G, 17. November 2026
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Kapitalmarkttag
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate
*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November
*** 11:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit
Dezember 2028 im Volumen von 5 Mrd EUR
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober
*** 15:30 US/US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei Brookings Institution
*** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung des Club Alpbach Tirol
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Harvard University
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q
*** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose
*** - US/Microsoft Corp, Beginn Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20. November)
M I T T W O C H, 18. November 2026
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Oktober
*** 03:45 SG/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Policymakers'
Dialogue zu "The Next Chapter in Financial Innovation"
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
08:00 DE/Baugenehmigungen September
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033
im Volumen von 3 Mrd EUR
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober
*** 15:25 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Andrew Ross Sorkin
bei DealBook Summit
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Oktober
- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate
*** - US/Anthropic Pbc, Bekanntgabe Ausgabepreis
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (bis 19.11.),
D O N N E R S T A G, 19. November 2026
*** 08:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei
JP Morgan Financials Conference
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September
*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European
Technology, Media & Telecom Conference
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz
zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)
*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober
*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an
Diskussion im Economic Club of Indiana
*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an
Money Marketeers Dinner
- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag
*** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq
- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister endet (seit 18.11.)
F R E I T A G, 20. November 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober
*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der
Referenzsätze für Unternehmenskredite
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week
(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,
15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei
JP Morgan Financials Conference
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
S O N N T A G, 22. November 2026
- US/US-Präsident Trump, Rede bei Gala-Dinner des Trump Meme
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 09:20 ET (14:20 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.