07.08.2026 14:49:43

WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August 2026 (34. KW)

===

M O N T A G, 17. August 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August

- KR/Börsenfeiertag Korea

D I E N S T A G, 18. August 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis

08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 2Q

*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

M I T T W O C H, 19. August 2026

07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 6 Mrd EUR

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli

D O N N E R S T A G, 20. August 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

F R E I T A G, 21. August 2026

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 08:50 ET (12:50 GMT)

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ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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