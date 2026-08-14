WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW)

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M O N T A G, 17. August 2026

*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli

*** 04:00 CN/Hauspreise Juli

*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli

11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag

*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence

Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges"

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August

*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a

Geopolitically Fragmented World"

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August

- KR/Börsenfeiertag: Korea

D I E N S T A G, 18. August 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis

08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli

08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

M I T T W O C H, 19. August 2026

07:00 CH/ Docmorris AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli

*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

"Global Economic Outlook"

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen

von 6 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli

*** - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter

D O N N E R S T A G, 20. August 2026

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

*** 16:00 US/Index Frühindikatoren Juli

*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite

F R E I T A G, 21. August 2026

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli

*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

August

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)

August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)