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14.08.2026 14:11:39
WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. August (34. KW)
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M O N T A G, 17. August 2026
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen Juli
*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli
*** 04:00 CN/Hauspreise Juli
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz Juli
11:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Kapitalmarkttag
*** 11:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Europe's Defence
Build-Up: Macroeconomic, Fiscal, and Financial Stability Challenges"
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 13:45 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Monetary Policy in a
Geopolitically Fragmented World"
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August
- KR/Börsenfeiertag: Korea
D I E N S T A G, 18. August 2026
*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis
08:00 GB/Klarna Group plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli
08:00 DE/Baugenehmigungen Juni und 1. Halbjahr 2026
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1H
*** 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, ao HV
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August
11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 2Q
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juli
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli
M I T T W O C H, 19. August 2026
07:00 CH/Docmorris AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu
"Global Economic Outlook"
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Juni
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen
von 6 Mrd EUR
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28. und 29. Juli
*** - US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf kanadische Güter
D O N N E R S T A G, 20. August 2026
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
*** 16:00 US/Index Frühindikatoren Juli
*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze
für Unternehmenskredite
F R E I T A G, 21. August 2026
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juli
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Juli
*** 08:45 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
August
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung)
August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Juli
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 11:00 EU/Tariflohnindikator Euroraum 2Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.